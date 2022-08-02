Попри міжнародний розшук, санкції РНБО та шостий місяць агресивної війни росії проти України, яхта українського олігарха Костянтина Жеваго із символом окупаційної армії «Z» на борту продовжує вільно ходити Середземним морем, пишуть «Економічні новини».

«У червні її помітили біля середземноморського острова Ібіца. У липні — неподалік французького Сен-Тропе. 65-метрову яхту „Z“ вартістю 70 млн доларів на замовлення Жеваго збудувала компанія Amels у 2014 році. У 7 люкс-каютах може розміститися до 14 гостей. Серед зручностей — ліфт, сауна, SPA-салон, тренажерний зал», — пишуть «Економічні новини»

Раніше Жеваго спростовував зв'язок маркування літерою «Z» із розв'язаною росією війною. Він запевняв, що назва походить від першої літери англійської транслітерації його прізвища — Жеваго. При цьому попри війну та численні воєнні злочини росіян в Україні перейменовувати яхту відмовився.

«Назва відповідає першій літері англійської транслітерації прізвища сім'ї Жеваго (Zhevago)», — написав бізнесмен на запит Forbes.

Нагадаємо, Костянтин Жеваго — мажоритарний власник гірничодобувної групи Ferrexpo. В останні роки живе у Лондоні. У 2019 році Офіс генпрокурора оголосив його у міжнародний розшук у справі про розтрату та легалізацію 2,5 млрд гривень через його банк «Фінанси та Кредит».

У 2021 році президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти Бєлановського ГЗК, що входить до групи Ferrexpo Жеваго. Жеваго залишається у топ-10 найбагатших людей України. До війни його статки оцінювалися у 2,4 млрд доларів. У липні 2021 року Інтерпол оголосив олігарха у міжнародний розшук на запит ДБР.

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