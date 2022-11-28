«росія не поспішає, вона готова страждати довше»: міністр оборони Естонії попереджає, що для України небезпека ще не минула

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур не вважає росію рішуче ослабленою після дев'яти місяців війни в Україні.



«Ми маємо бути чесними і чіткими: російський військово-морський флот і військово-повітряні сили більш-менш такі ж, як і до війни. Хоча російські сухопутні війська втратили значну чисельність, вони „рано чи пізно“ матимуть таку ж чисельність, як і до 24 лютого, або навіть будуть більшими», — сказав він в інтерв'ю Deutsche Presse-Agentur під час візиту до Берліна.

Міністр вважає, що росіяни зроблятт висновки з перебігу війни.

«Це означає, що вони будуть більше інвестувати у найближчі роки у ті спроможності, які були успішними з їхньої точки зору в Україні. У нас немає підстав вважати, що загроза з боку росії якимось чином зменшилася або що загроза для НАТО зменшилася. Нам усім потрібно робити більше. Україна поділяє цінності свободи, світу, заснованого на правилах, та прав людини. Зараз особливо потрібні системи протиповітряної оборони, важка артилерія та боєприпаси», — сказав пан Певкур.

Він застеріг від «втоми від війни» західних держав.

«Це саме те, чого хоче досягти росія, і саме тому ми говоримо, що вони не поспішають. Безумовно, Росія готова страждати довше», — сказав міністр.

Він припускає, що Росія «ментально готова до тривалої війни».

«Однак, зважаючи на великі втрати в сухопутних військах — можливо, вже 50 відсотків — керівництво в Москві хоче „своєрідної паузи“ для перегрупування сил. Лише навесні наступного року стане зрозуміло, як довго може тривати війна. Чи пройдуть роки? Важко сказати», — вважає міністр.

Як писали «ФАКТИ», в Генштабі ЗСУ повідомили, що очікується посилення угруповання військ противника, що діють на тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території республіки білорусь.

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