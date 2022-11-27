ЗСУ вразили важливий об'єкт ворога під Сватове: до лікарні потрапили десятки окупантів, — Генштаб

Триває 277 доба опору українського народу широкомасштабному вторгненню російських окупантів.

Про це нагадують у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Противник продовжує завдавати ударів об'єктам цивільної інфраструктури. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, які зазнали втрат.

Очікується посилення угруповання військ противника, що діють на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території республіки білорусь після набуття ними бойових здібностей.

Минулої доби ворог завдав 4 ракетних ударів по цивільних об'єктах населених пунктів Розумівка Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині. Здійснив близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Водночас завдяки потужному опору українських сил окупанти продовжують зазнавати втрат. Місцеві лікарні Щастинського району Луганської області перевантажені через велику кількість поранених загарбників. Противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська.

Підтверджено поразку ворожого об'єкту у районі населеного пункту Сватове 25 листопада цього року. Там було близько 70 військовослужбовців противника. Число поранених та загиблих окупантів уточнюється.

Підрозділи наших ракетних військ та артилерії вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника.

«Підтримуємо Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!» — звертаються до Генерального штабу.

І, схоже, заклик почутий: минулої доби українські військові ліквідували ще 600 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні вже близько 87 310 військових убитими.

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