Росіяни, що ведуть боротьбу проти свободи українців, перегруповують свої війська на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде активну оборону», — повідомили в Генштабі.

Там зазначили, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 — по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу та техніки ворога, а також 2 інших важливих об’єкти противника.

«Відзначається велика кількість втрат у підрозділах противника, що діють у Луганській області. Загалом, на тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, що використовуються ворогом для лікування виключно російських військових. Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними. Лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги — тілами мертвих загарбників», — повідомили в Генштабі.

Тим часом, у місті Мелітополь знищено склад боєприпасів окупантів. Близько 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Два склади було знищено у Василівському районі. Тут до 130 окупантів поранено, також знищено 7 одиниць військової техніки різного типу.

За добу, що минула, Сили оборони «мінусовали» ще 560 рашистів.

Фото Генштабу ЗСУ

«Залишається не вирішеним питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців. Так, у Костромській області, через соцмережі, закликають населення виготовляти маскувальні сітки, нести теплий одяг, каремати, спальні мішки та інші речі, що так необхідні військовослужбовцям в польових умовах. Водночас, незважаючи на заходи пропаганди, спостерігається певний спад матеріальної підтримки російських загарбників з боку цивільного населення», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», командування військ противника на сватівському напрямку, розуміючи високу ймовірність прориву ЗСУ на північ і південь від міста, докладає значних зусиль, щоб позбутися цієї загрози. Відомий ізраїльський експерт вважає, що взимку фронт не зупиниться.

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