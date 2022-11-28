Після смерті Макея Лукашенко розпорядився замінити свою обслугу, а його дітям надано додаткову охорону, — Невзлін

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей помер внаслідок отруєння отрутою, розробленою у спецлабораторії ФСБ. Про це з посиланням на джерела, близькі до російських спецслужб, написав російський опозиційний політик Леонід Невзлін .

Клінічна картина у разі відповідає смерті від інфаркту, інсульту чи серцевої недостатності.

Версію з отруєнням Макея, зазначає Невзлін, підтверджує той факт, що 64-річний чиновник не мав проблем зі здоров'ям, вів активний спосіб життя та планував. Коли в нього раптово прихопило серце, він не звернувся до лікарів, оскільки раніше подібних проблем не відчував і не надав болю значення.

«Отруїти людину так, щоб всі думали, що вона померла з природної причини, дуже легко. Досить просто порушити в її організмі баланс ферментів — речовин, які забезпечують всі без винятку процеси, від кліпання віями до дихання», — пояснюють російські токсикологи.

Смерть Макея, по суті другої людини в державі, викликала паніку в білоруських номенклатурних колах, але найбільше вражений диктатор Лукашенка. Він розпорядився замінити своїх кухарів, обслугу та охорону, а своїм дітям — надати додаткову охорону.

За словами Невзліна, білоруський диктатор нікому не довіряє, і небезпідставно вважає, що після Макея пишний похорон можуть влаштувати вже йому, оскільки москву бісить затримка зі вступом білоруської армії у війну проти України і Кремль готовий задіяти всі важелі для тиску на білоруський режим.

Нагадаємо, раніше Невзлін назвав найбільш ймовірних кандидатів на пост президента РБ, які розглядаються кремлем — державний секретар Ради безпеки Білорусі, уродженець Росії Олександр Вольфович та генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), колишній держсекретар білоруської Ради безпеки Станіслав Зась,

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