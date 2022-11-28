Долю новорічної ялинки у Києві вирішено: Кличко розповів, як столиця відзначатиме зимові свята
Скасовувати святкування Нового ріку та Різдва, зокрема і в Києві, ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути, і дозволити путіну вкрасти наше Різдво не можна. Про це київський міський голова Віталій Кличко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
При цьому він нагадав, що керівництво міста звернулося до бізнесу і той погодився не за бюджетні гроші, а за свої приватні кошти встановити ялинки без новорічного пафосу.
Наразі планується влаштувати кілька святкових локацій в багатьох районах нашого міста, зокрема, мова йде і про встановлення ялинок, і на Софійській площі теж.
Але жодних масових заходів, концертних програм, фастфудів не планується.
«Буде встановлена виключно ялинка, щоб нагадувало про новорічний настрій нашим дітям. Знаєте, не хочеться забирати у дітей Святого Миколая», — акцентував Кличко.
Нагадаємо, раніше керівництво міста відкинуло пропозицію авторів петиції щодо заборони організованого святкування Нового року в Києві.313
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