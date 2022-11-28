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Суспільство та люди

Долю новорічної ялинки у Києві вирішено: Кличко розповів, як столиця відзначатиме зимові свята

13:19 28 листопада 2022
Вертеп і ялинка в Києві, 2021

Скасовувати святкування Нового ріку та Різдва, зокрема і в Києві, ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути, і дозволити путіну вкрасти наше Різдво не можна. Про це київський міський голова Віталій Кличко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому він нагадав, що керівництво міста звернулося до бізнесу і той погодився не за бюджетні гроші, а за свої приватні кошти встановити ялинки без новорічного пафосу.

Наразі планується влаштувати кілька святкових локацій в багатьох районах нашого міста, зокрема, мова йде і про встановлення ялинок, і на Софійській площі теж.

Але жодних масових заходів, концертних програм, фастфудів не планується.

«Буде встановлена виключно ялинка, щоб нагадувало про новорічний настрій нашим дітям. Знаєте, не хочеться забирати у дітей Святого Миколая», — акцентував Кличко.

Нагадаємо, раніше керівництво міста відкинуло пропозицію авторів петиції щодо заборони організованого святкування Нового року в Києві.

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