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Суспільство та люди

У Кличка не готові відмовитися від новорічної ялинки у Києві: що вирішили

19:51 18 листопада 2022
Новорічна ялинка-2021

Міська влада Києва не підтримує петицію щодо недоречності встановлення новорічної ялинки в Києві в умовах воєнного стану, особливо з урахуванням небезпеки завдання нових ракетних ударів рф по столиці. Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідне рішення було прийнято на засіданні Комісії Київради з питань культури і туризму.

«Вважаю, що відмова від одного з головних символів святкування Різдва та Нового Року буде неправильним сигналом… На жаль, є окуповані міста та села, де цього року не буде свята. І саме наша ялинка — як Головна ялинка країни — може стати для всіх символом надії і віри. Ми знаємо, що перемога України неминуча, і віримо, що наступного Різдва у кожному українському місті, містечку чи селищі ялинки засяють синьо-жовтими вогниками. А цього року ми не дозволимо російським варварам вкрасти у наших дітей свято», — пояснила позицію членів Комісії її голова Вікторія Муха.

Втім, у разі, якщо місто після консультацій із військовими ухвалить рішення про встановлення ялинки, бюджетні кошти на це не витрачатимуть, а приймуть відповідну пропозицію від меценатів, які готові надати і саме новорічне дерево, і прикраси, а також генератор для підсвічення ялинки.

«Після свят ми зможемо передати його до установи критичної інфраструктури або на фронт. Також ми розглядаємо варіант, що підсвічуватимуть ялинку лише в певні дні або години. Наприклад, у день відкриття 19 грудня, на Різдво (25 грудня та 7 січня) та у Новий рік», — розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

При цьому вона наголосила, що в умовах воєнного стану місто, як і планувало, однозначно відмовиться від організації святкового ярмарку та концертів біля головної ялинки.

Нагадаємо, співачка Тіна Кароль упевнена, що навіть цього року в україців будуть свої новорічні вогні — найкращі в світі.

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