Європейський союз має накласти санкції не лише на купівлю продукції російського ВПК, а й на продаж такої продукції. Про це заявив Магнус Якобсон, депутат парламенту Швеції (Ріксдагу), представник Християнсько-демократичної партії, яка входить до коаліції.

«Те, що продукція російського ВПК продається у країнах Заходу та поповнює російський бюджет, — абсолютно неприйнятно. 100% економічних відносин з росією мають бути припинені, це єдиний шлях зробити це справді відчутним для них (…). Не лише купівля, а й продаж російського озброєння має бути заборонена, зокрема, на рівні ЄС. росія має заплатити за все, що вона зробила, зокрема це стосується фінансових виплат, а російські війська мають бути відкинуті», — заявив політик.

Він наголосив, що це його персональна позиція: «Всі повністю економічні відносини з росією мають бути розірвані. Це буде справді правильним і відчутним кроком для рф».

Раніше низка світових ЗМІ повідомляла про те, що росія продовжує реалізовувати продукцію власного ВПК у країнах Заходу, зокрема на території США та ЄС. Так, було наведено розслідування, де фігурують концерн «Калашников» і компанія Alfa Precision, яка продавала продукцію російського гіганта в західних країнах. Крім того, всупереч санкціям концерн «Калашников» намагався придбати лінію з виробництва патронів у ЄС.

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