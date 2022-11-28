Противник намагається наступати на трьох напрямках на Донбасі, на решті зайняв оборону по всьому фронту, — Генштаб

За добу ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах.

Також зберігається високою загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, для цього ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.

Також ворог не припиняє зміцнювати оборону на Куп’янському напрямку (Харкіщина), де обстрілам з мінометів, ствольної та реактивної артилерії піддавалися населені пункти Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове, а на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському — продовжує спроби наступальних дій. Зокрема, ударів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії було завдано по Бахмуту, Авдіївці, Водяному, Красногорівці, Мар’їнці та інших населених пунктах Донецької області.

Крім того, за наявною інформацією, окупанти з 28 листопада заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з «росатомом».

Однак ціна загарбницьких дій ворога зростає — один з підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу, а в районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту управління противника, де було знищено до 5 одиниць військової техніки. Інформація щодо кількості загиблих та поранених військовослужбовців уточнюється.

Крім того, поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області Силами оборони було пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставки озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, екс-очільник МЗС України Павло Клімкін в інтерв'ю «ФАКТАМ» відповів, коли для українців закінчиться війна.

Фото Генштаба ВСУ

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