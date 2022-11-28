Запеклі бої тривають на сході України — за добу, що минула, Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.

Як повідомляють у Генштабі, ворог завдав 4 ракетних удари по цивільних об’єктах в Розумівці Запорізької області та Мусіївці на Дніпропетровщині, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої союзної держави російської федерації та республіки білорусь, виконують завдання з посилення ділянки державного кордону.

У той же час фіксуєтся переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки білорусь після набуття ними бойових спроможностей.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах Бологівки, Кам’янки, Куп’янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального та Берестового Харківської області. А на Лиманському — зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині. Така ж ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти також знаходяться в позиційній обороні. Не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.

В Генштабі підтвердили ураження об’єкту російських загарбників в районі населеного пункту Енергодар, де 26 листопада було знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців. В районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області близько 80 загарбників отримали поранення. Близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки противника зафіксовано на ремонті в населеному пункті Гола Пристань Херсонської області.

«З метою дискредитації Сил оборони, російські окупанти обстрілюють населені пункти, перекладаючи відповідальність на Збройні Сили України. Крім того, ворог поширює дезінформацію, що громадян України зі звільнених територій затримують українські військові для збільшення обмінного фонду, звинувачуючи їх у співпраці з окупантами», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Раніше у Генштабі підтвердили ураження ворожого об'єкту в районі населеного пункту Сватове, де перебувало близько 70 військовослужбовців противника.

А військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко не виключав, що під Сватовим, де рашисти стрімко втрачають боєздатність, ділянка фронту може обвалитися вже до кінця року.

Фото Генштабу ЗСУ

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