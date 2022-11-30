Цим трьом знакам зодіаку астрологи передбачили успіх у грудні

Астрологи називають грудень (наприкінці цього місяця Меркурій стане ретроградним) складним, але важливим місяцем. У цей період кільком знакам зодіаку щаститиме більше, ніж іншим. Про це можна буде судити, зокрема, по двох планетах — Юпітеру, який перестав бути ретроградним наприкінці листопада, а також Нептуну, який завершить ретро-фазу 5 грудня.

Видання slovofraza.com називає трьох щасливчиків грудня.

Рак

Сукупна дія Венери, Марса та Меркурія на Раків буде найнижчою серед усіх Знаків Зодіаку. Це означає, що небезпек та проблем у їхньому житті буде на порядок менше. Щодо Нептуна і Юпітера, вплив цих планет дуже істотний. Особливо це стосується найбільшої планети Сонячної Системи. Юпітер зробить так, що Раки знайдуть дуже потужну інтуїцію. Шосте почуття допомагатиме їм у багатьох життєвих питаннях.

Ще Юпітер допоможе представникам цього Знаку Зодіаку стати самостійним. У грудні Ракам буде набагато простіше справлятися з проблемами без допомоги оточуючих. Це величезна перевага, оскільки люди наприкінці року стануть менш добродушними та більше егоїстичними. Це ідеальний час, щоб почати користуватися своїми внутрішніми ресурсами.

Стрілець

І Юпітер, і Нептун чудово впливають на енергетику Стрільців. Юпітер підкаже Стрільцям правильний шлях до перемоги, а також допоможе налаштуватися на робочий лад, щоб можна було завершити якнайшвидше всі розпочаті раніше справи. Ще ця планета зробить Стрільців оптимістичнішими. Ці люди стануть частіше помічати щось приємне в житті, рідше себе лаятимуть.

Нептун теж внесе свій внесок у становлення удачі Стрільців. Ця планета подарує їм можливість зробити все правильно, але без уваги до деталей. Нептун допоможе Стрільцям зробити всі важливі передноворічні покупки, уникнути обману та брехні, а також допоможе несвідомо та максимально швидко приймати рішення, від яких може залежати майбутнє.

Риби

Ще один Знак-щасливчик — це Риби. У грудні людям, народженим під керуванням цього Знаку, буде комфортно та легко. Якщо не буде потреби у вирішенні складних завдань, не варто ними навіть починати займатися. Всесвіт сам вирішить, що і як треба робити Рибам. Шукати собі зайвих пригод точно не треба — хіба що в коханні.

Це буде сприятливий час для пошуку другої половинки та зміцнення вже існуючих відносин. У любовних справах грудень виявиться місяцем приємних осяянь та не менш приємних поворотів долі. Експерти рекомендують проводити більше часу з друзями, родичами. Знайомитися з новими людьми можна, у тому числі й в інтернеті. Нептун допоможе збільшити кількість приємних випадкових зустрічей.

Раніше ясновидеця Кажетта склала грошовий гороскоп на зиму. Вона розповіла, на кого зі знаків зодіаку чекає багатство, а на кого — непередбачені витрати.

Фото Pixabay

9

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram