Обіцяла сухпайки за підтримку рф: у Лимані затримали «щедру» колаборантку

СБУ продовжує викривати у звільненому від ворогів Лимані посібників окупантів. Як повідомили у прес-центрі СБУ, днями затримали колаборантку, яка пропонувала місцевим «сухпайки» нібито з рф в обмін на підтримку окупаційної влади на псевдореферендумі.

За даними слідства, вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом і приєдналась до лав місцевої окупаційної адміністрації, де її призначили «головою мікрорайону «Північний». Колаборантка активно включилася в роботу, зокрема, «здавала» агресору учасників руху опору.

Крім цього, вона допомагала загарбникам організовувати незаконний референдум щодо «приєднання» регіону до країни-агресора, роздаючи учасникам незаконного голосування «гумдопомогу» з рф у вигляді продуктового набору з пропагандистськими листівками.

У разі ж незгоди підтримати фейковий плебісцит зловмисниця погрожувала подати «скаргу» до окупаційних органів.

Після звільнення Лиману колаборантка намагалась переховуватись і тим самим уникнути правосуддя. Проте їй це не вдалося. Зловмисницю затримали і повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111−1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території»).

Нині вона перебуває під вартою за рішенням суду. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Харківщині було також затримано колаборантку, яка очолювала окупаційну «роспочту» на раніше загарбаній ворогом території — ця колишня працівниця регіонального підрозділу поштового зв’язку добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, і очолила створену загарбниками місцеву «почту».

Фото СБУ

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