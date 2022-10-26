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Події

Викрала 2 млн грн і агітувала переходити на бік ворога: під Харковом заарештували зрадницю-поштарку

11:22 26 жовтня 2022
Затримана

На Харківщині, територію якої досі звільняють від окупантів, затримано колаборантку, яка очолювала окупаційну «роспочту» на раніше загарбаній ворогом території. Як повідомляють у СБУ, колишня працівниця регіонального підрозділу поштового зв’язку добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, і очолила створену загарбниками місцеву «почту».

При цьому колаборантка обікрала одне з міських відділень «Укрпошти» і передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства.

На початку контрнаступу ЗСУ жінка ще формувала підконтрольну рф поштову мережу у Балаклії та Ізюмі і планувала отримати від колишніх колег електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів. Також закликала їх переходити на бік ворога та передавати на баланс рф держмайно «Укрпошти».

Під час слідчих дій у помешканні фігурантки

Після звільнення регіону зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя, але співробітники СБУ своєчасно викрили її.

Нагадаємо, раніше на Харківщині знешкодили агентурну мережу ворога. Ворожі агенти не лише збирали інформацію про дислокацію Сил оборони України та військової техніки, корегували удари ворога, але й «полювали» за ракетними системами HIMARS, так само, як поплічник одіозного нардепа Іллі Киви, якого затримали вже в Дніпрі.

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