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Україна

«Лиман зачищений повністю»: Зеленський зробив важливу заяву

14:00 2 жовтня 2022
Лиман

Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана на Донеччині від російських окупантів.

Про це він сказав у позачерговому відеозверненні до народу України.

«Станом на 12:30 Лиман зачищений повністю. Дякуємо нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні!» — заявив президент.

Як відомо, Ліман використовувався росіянами як один із опорних пунктів для атаки на Слов'янськ. Взявши під контроль Лиман, Збройні сили також матимуть можливість тримати під вогневим контролем дорогу зі Сватового до Кремінної, яка є важливою для постачання російського угруповання у південно-західному секторі Луганської області. При цьому британська розвідка називає відхід окупантів із Лимана значною політичною невдачею Росії.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 1 жовтня президент Зеленський знову пообіцяв, що Україна поверне своє, що було захоплено ворогом, зокрема Крим. Також, за його словами, стане неминучим покарання всім, хто вчинив злочин агресії проти нашої незалежної держави.

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