Щоб не жити на одну зарплату: хто зможе збагатитися 2023 року

Багато українців сподіваються, що найближчими місяцями війна закінчиться перемогою нашої країни, і вони зможуть повернутися до звичайного життя, зайнятися звичними для себе справами, у тому числі й реалізацією давніх планів.

Спеціально для таких «невиправних оптимістів», які сподіваються на якнайшвидше закінчення бойових дій, астролог Павло Андрєєв дав поради, що треба зробити, щоб не жити на одну зарплату, не потребувати грошей і завжди мати кошти для реалізації всіх важливих планів.



Зняти всі блоки

Щоб збільшити свої фінансові потоки та притягнути в життя гроші, вважає астролог, потрібно позбавитися всіх перешкод, які встають на шляху і заважають отримувати від життя всі блага.

Ця можливість доступна всім, тільки комусь це дається дуже легко ще в молодому віці, а комусь доводиться багато працювати, щоб отримати бажане і зрозуміти, що дана стратегія є невірною.

Позбутися тривожності

У цьому питанні допоможе психологія, астрологія та тілесно-орієнтована терапія. Але в сучасному світі люди звертаються до них лише задля збагачення, а мета ж має бути зовсім іншою — розширити свій внутрішній простір, щоб стати щасливим та багатим.

Кожному потрібно проводити на собі комплексну роботу, тільки так вдасться досягти успіху, а саме: змінити своє ставлення до покупок та оточуючих людей, скоригувати поведінку та звички. Потрібно забути про дешеву їжу і віддати перевагу якісній їжі.

Не відчувати потребу в грошах

Гроші «не люблять», коли їх потребують люди. Як тільки людина почне відчувати необхідність у них, то зможе помітити, як швидко вони витікають із її життя. Потрібно відпустити все, і тоді фінанси поступово приходитимуть у ваше життя.

Гроші — це не задоволення

Щастя не вимірюється у грошах. Є багато нещасних мільйонерів та щасливих жебраків, які раді тому, що вони живі і мають хоч якусь їжу. Багато хто з них переконався, що непотрібне «барахло», куплене ними, не приносить щастя в життя. Не слід пов'язувати його з речами, які можна купити за гроші — це лише ілюзія.

Гроші як паливо, що дозволяє реалізувати свої цілі

Люди, які женуться за багатством, втрачають справжні цінності та принципи, змінюючи свої основні цілі та завдання. Щоб всього цього уникнути, не потрібно ставити гроші понад усе, адже це є побічний продукт діяльності. Головна мета заробітку має виходити лише зі щирих намірів людини.

Звичайно, нічого нового в рекомендаціях астролога немає, але, можливо, вони стануть «останнім поштовхом», який допоможе людям повірити в себе та почати жити новим життям.

Нагадаємо, раніше своїми порадами щодо збільшення добробуту наступного року поділилася ясновидецька Кажетта.

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