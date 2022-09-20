Доведеться почекати: двічі переможець «Битви екстрасенсів» передбачив дату закінчення війни

Двічі переможець проекту «Битви екстрасенсів» та експерт містичного реаліті «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ) Хаял Алекперов, який розповів, що путін обов’язково програє війну, зізнався, що напередодні війни з росією мав віщий сон. Про це екстрасенс розказав у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником.

«Моя сестра теж брала участь в «Битві екстрасенсів», — сказав Хаял. — «Десь 12 числа (лютого — Авт.) вона побачила сон — ніж з кров’ю. Попросила мене подивитися на її сон. Я помолився — відчуття були нехороші — поспав. Уві сні я побачив, що війна почнеться. Я відправив сестру 20 числа додому. За чотири дні до війни».

Сестра просила Хаяла поїхати з нею, але він відмовився. Декілька місяців екстрасенс провів на заході України, потім повернувся до Києва. Каже, що має тут дорогих людей і його не лякають вибухи. Хаял — з родини військових і сам три роки служив офіцером.

«2014 року почалася війна — Донецьк, Луганськ, Крим», — каже Хаял. — «Я відчував, що колись прийде і сюди ця біда. Побачив сон ще у 2014 — Ісуса Христа, який ходить по Майдану. Люди вбивали один одного. У нас у Нагірному Карабаху же більше 32 років тривала війна з Вірменією. І почалася через російські руки. Ми колись служили, захищались, оборонялись… Ми не знали, з ким воюємо — з росіянами чи вірменами. Їх було дуже багато. Я зрозумів, що є країна, яка, як собака, хапається зубами і не хоче відпускати. Це така наволоч і натура. Вони також хотіли нашу землю через вірмен забрати, але не вийшло. Вороги не пішли вперед».

Зараз Хаял займається волонтерством, підтримує військових та біженців. Зізнається, що часто бачить віщі сни.

«Сон — напівсмертний стан людини», — пояснив Хаял. — «Ти відключаєшся на якихось декілька годин. Душа залишає тіло. Вона попадає в астрал — минуле, теперішнє чи майбутнє. Тоді душа нам не належить. Через це снам треба вірити. Трактувати їх, щоб зрозуміти, що далі робити. Ось це складно. Були люди, які попросили мене помолитися. Вони кудись повинні були їхати в процесі війни. Уві сні я побачив, що вони в коричневій машині, збираються в дорогу. О 5 ранку я набираю і питаю: „Ви де?“. Вони відповіли, що їдуть, в коричневій машині. Я кажу: „Не їдьте, вас вб’ють!“. Але не почули… Вбили їх».

На саме головне питання: «Коли закінчиться війна?» Хаял відповів досить стримано.

«Я не Бог і не можу все знати», — зізнався Алекперов. — «Але я відчуваю щось дуже гарне трапиться в березні-квітні наступного року».

Раніше «ФАКТИ» давали фінансовій гороскоп на 19−25 вересня.

210

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram