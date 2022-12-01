Хорватія не пустила Бельгію до плей-оф та відправила тренера суперника у відставку: відеоогляд матчів ЧС-2022

У четвер, 1 грудня, визначилися два учасники 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу від групи F.

ЧС-2022. Група F. 3-й тур

1 грудня (четвер)

Хорватія — Бельгія — 0:0

Канада — Марокко — 1:2

Голи: Агерд (40, у свої ворота) — Зійєш (4), Ен-Несірі (23).

Багато експертів зазначали, що нинішній мундіаль — останній шанс «золотого покоління» збірної Бельгії (до речі, другої збірної світу згідно з рейтингом ФІФА) здобути якийсь відчутний трофей. Мабуть, підвищений тиск негативно позначився на «червоних дияволах», які у вирішальному матчі групового етапу не змогли обіграти Хорватію і, посівши третє місце, безславно завершили свій виступ у Катарі.

А наставник бельгійців Роберто Мартінес після матчу повідомив, що залишає свою посаду — причому таке рішення, за його словами, було прийняте ще до початку чемпіонату світу. «Я прийняв це рішення напередодні старту чемпіонату світу. Я вважаю, що проекти мають бути довгостроковими. Після ЧС-2018 я мав багато можливостей прийняти запрошення від клубів, але я був лояльний до збірної Бельгії. Я не йду у відставку, у мене завершується контракт. Так було заплановано спочатку», — зазначив фахівець, спілкуючись із представниками ЗМІ на післяматчевій пресконференції.

Збірна Марокко несподівано підходила до заключного туру в ранзі лідера, не пропустивши жодного м'яча в попередніх матчах із Хорватією та Бельгією. Африканці прогнозовано обіграли невмотивовану Канаду, забивши двічі в першому таймі. Щоправда, не обійшлося без маленької ложки дьогтю — марокканці все ж таки вперше пропустили на нинішньому мундіалі, причому постарався свій же захисник Агерд, але радість від другого в історії та першого з 1986 року виходу до плей-оф чемпіонату світу меншою, напевно, не стала.

Підсумкове становище команд: 1. Марокко — 7 очок (різниця м'ячів — 4:1); 2. Хорватія — 5 (4:1); 3. Бельгія — 4 (1:2); 4. Канада — 0 (2:7).

Марокко зіграє 6 грудня в 1/8 фіналу з командою, яка посяде друге місце у групі Е, а Хорватія днем раніше побореться за путівку до чвертьфіналу з переможцем цього квартету.

Нагадаємо, що ще чотири пари 1/8 фіналу ЧС-2022 сформували: Нідерланди — США, Аргентина — Австралія (3 грудня), Англія — Сенегал, Франція — Польща (4 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Аргентина розбила Польщу та «забрала» команду Левандовські із собою до плей-оф.

Фото fifa.com

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