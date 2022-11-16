Розклад прямих трансляцій та календар матчів чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі
З 20 листопада по 18 грудня на восьми стадіонах п'яти міст Катару пройде 22-й чемпіонат світу з футболу, який, на жаль, пропустить збірна України. У нашій країні поєдинки ЧС-2022 транслюватимуть регіональні телеканали «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо), канал «MEGOGO. Футбол», сайт «Суспільне. Спорт», а радіо «Промінь» вестиме прямі радіотрансляції деяких поєдинків. При цьому детальний розклад трансляцій зустрічей 3-го туру групової стадії (матчі в групах проходитимуть одночасно) і стадії плей-оф стане відомо пізніше.
Нагадаємо, що до 1/8 фіналу вийдуть по дві найсильніші збірні кожної з восьми груп.
Лише за участь у фінальному турнірі кожна команда отримає від ФІФА 9 млн доларів призових (плюс по 1,5 млн на підготовку до турніру). Зрозуміло, за успішний виступ учасникам передбачені солідні бонуси.
Груповий етап
Група А
Катар, Нідерланди, Сенегал, Еквадор.
20 листопада (неділя) 18:00 Катар — Еквадор регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»
21 листопада (понеділок) 18:00 Сенегал — Нідерланди «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
25 листопада (п'ятниця) 15:00 Катар — Сенегал регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
25 листопада (п'ятниця) 18:00 Нідерланди — Еквадор регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
29 листопада (вівторок) 17:00 Еквадор — Сенегал
29 листопада (вівторок) 17:00 Нідерланди — Катар
Група В
Англія, США, Іран, Уельс
21 листопада (понеділок) 15:00 Англія — Іран регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
21 листопада (понеділок) 21:00 США — Уельс регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
25 листопада (п'ятниця) 12:00 Уельс — Іран регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
25 листопада (п'ятниця) 21:00 Англія — США регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»
29 листопада (вівторок) 21:00 Іран — США
29 листопада (вівторок) 21:00 Уельс — Англія
Група С
Аргентина, Мексика, Польща, Саудівська Аравія
22 листопада (вівторок) 12:00 Аргентина — Саудівська Аравія регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
22 листопада (вівторок) 18:00 Мексика — Польща регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»
26 листопада (субота) 15:00 Польща — Саудівська Аравія регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
26 листопада (субота) 21:00 Аргентина — Мексика регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»
30 листопада (середа) 21:00 Польща — Аргентина
30 листопада (середа) 21:00 Саудівська Аравія — Мексика
Група D
Франція, Данія, Туніс, Австралія
22 листопада (вівторок) 15:00 Данія — Туніс регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
22 листопада (вівторок) 21:00 Франція — Австралія регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
26 листопада (субота) 12:00 Туніс — Австралія регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
26 листопада (субота) 18:00 Франція — Данія «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
30 листопада (середа) 17:00 Туніс — Франція
30 листопада (середа) 17:00 Австралія — Данія
Група E
Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Рика
23 листопада (середа) 15:00 Німеччина — Японія регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»
23 листопада (середа) 18:00 Іспанія — Коста-Рика регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
27 листопада (неділя) 12:00 Японія — Коста-Рика регіональні канали «Суспільне», «Суспільне. Спорт»
27 листопада (неділя) 21:00 Іспанія — Німеччина «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
1 грудня (четвер) 21:00 Японія — Іспанія
1 грудня (четвер) 21:00 Коста-Рика — Німеччина
Група F
Бельгія, Хорватія, Марокко, Канада
23 листопада (середа) 12:00 Марокко — Хорватія регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
23 листопада (середа) 21:00 Бельгія — Канада регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
27 листопада (неділя) 15:00 Бельгія — Марокко регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
27 листопада (неділя) 18:00 Хорватія — Канада регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
1 грудня (четвер) 17:00 Хорватія — Бельгія
1 грудня (четвер) 17:00 Канада — Марокко
Група G
Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун
24 листопада (четвер) 12:00 Швейцарія — Камерун регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
24 листопада (четвер) 21:00 Бразилія — Сербія «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
28 листопада (понеділок) 12:00 Камерун — Сербія регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
28 листопада (понеділок) 18:00 Бразилія — Швейцарія регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»
2 грудня (п'ятниця) 21:00 Сербія — Швейцарія
2 грудня (п'ятниця) 21:00 Камерун — Бразилія
Група H
Португалія, Уругвай, Південна Корея, Гана
24 листопада (четвер) 15:00 Уругвай — Південна Корея регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
24 листопада (четвер) 18:00 Португалія — Гана регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
28 листопада (понеділок) 15:00 Південна Корея — Гана регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
28 листопада (понеділок) 21:00 Португалія — Уругвай регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
2 грудня (п'ятниця) 17:00 Південна Корея — Португалія
2 грудня (п'ятниця) 17:00 Гана — Уругвай
1/8 фіналу
3 грудня (субота) 17:00 1А — 2B (матч № 49)
3 грудня (субота) 21:00 1C — 2D (матч № 50)
4 грудня (неділя) 17:00 1D — 2C (матч № 52)
4 грудня (неділя) 21:00 1B — 2A (матч № 51)
5 грудня (понеділок) 17:00 1E — 2F (матч № 53)
5 грудня (понеділок) 21:00 1G — 2H (матч № 54)
6 грудня (вівторок) 17:00
6 грудня (вівторок) 21:00 1H — 2G (матч № 56)
¼ фіналу
9 грудня (п'ятниця) 17:00 Переможець матчу 53 — Переможець матчу 54 (матч № 58)
9 грудня (п'ятниця) 21:00 Переможець матчу 49 — Переможець матчу 50 (матч № 57)
10 грудня (субота) 17:00 Переможець матчу № 55 — переможець матчу № 56 (матч № 60)
10 грудня (субота) 21:00 Переможець матчу № 51 — переможець матчу № 52 (матч № 59)
½ фіналу
13 грудня (вівторок) 21:00 Переможець матчу № 57 — переможець матчу № 58 (матч № 61)
14 грудня (середа) 21:00 Переможець матчу 59 — переможець матчу № 60 (матч № 62)
Матч за 3 місце
17 грудня (субота) 18:00 невдаха матчу № 61 — невдаха матчу № 62
Фінал
18 грудня (неділя) 18:00 Переможець матчу № 61 — переможець матчу № 62
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер збірної Австралії викреслив зі списку команди на чемпіонат світу з футболу свого зятя-чемпіона.
Фото fifa.com79
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