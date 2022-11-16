Розклад прямих трансляцій та календар матчів чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі

З 20 листопада по 18 грудня на восьми стадіонах п'яти міст Катару пройде 22-й чемпіонат світу з футболу, який, на жаль, пропустить збірна України. У нашій країні поєдинки ЧС-2022 транслюватимуть регіональні телеканали «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо), канал «MEGOGO. Футбол», сайт «Суспільне. Спорт», а радіо «Промінь» вестиме прямі радіотрансляції деяких поєдинків. При цьому детальний розклад трансляцій зустрічей 3-го туру групової стадії (матчі в групах проходитимуть одночасно) і стадії плей-оф стане відомо пізніше.



Нагадаємо, що до 1/8 фіналу вийдуть по дві найсильніші збірні кожної з восьми груп.

Лише за участь у фінальному турнірі кожна команда отримає від ФІФА 9 млн доларів призових (плюс по 1,5 млн на підготовку до турніру). Зрозуміло, за успішний виступ учасникам передбачені солідні бонуси.

Груповий етап

Група А

Катар, Нідерланди, Сенегал, Еквадор.

20 листопада (неділя) 18:00 Катар — Еквадор регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

21 листопада (понеділок) 18:00 Сенегал — Нідерланди «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

25 листопада (п'ятниця) 15:00 Катар — Сенегал регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

25 листопада (п'ятниця) 18:00 Нідерланди — Еквадор регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

29 листопада (вівторок) 17:00 Еквадор — Сенегал

29 листопада (вівторок) 17:00 Нідерланди — Катар

Група В

Англія, США, Іран, Уельс

21 листопада (понеділок) 15:00 Англія — Іран регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

21 листопада (понеділок) 21:00 США — Уельс регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

25 листопада (п'ятниця) 12:00 Уельс — Іран регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

25 листопада (п'ятниця) 21:00 Англія — США регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

29 листопада (вівторок) 21:00 Іран — США

29 листопада (вівторок) 21:00 Уельс — Англія

Група С

Аргентина, Мексика, Польща, Саудівська Аравія

22 листопада (вівторок) 12:00 Аргентина — Саудівська Аравія регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

22 листопада (вівторок) 18:00 Мексика — Польща регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

26 листопада (субота) 15:00 Польща — Саудівська Аравія регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

26 листопада (субота) 21:00 Аргентина — Мексика регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

30 листопада (середа) 21:00 Польща — Аргентина

30 листопада (середа) 21:00 Саудівська Аравія — Мексика

Група D

Франція, Данія, Туніс, Австралія

22 листопада (вівторок) 15:00 Данія — Туніс регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

22 листопада (вівторок) 21:00 Франція — Австралія регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

26 листопада (субота) 12:00 Туніс — Австралія регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

26 листопада (субота) 18:00 Франція — Данія «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

30 листопада (середа) 17:00 Туніс — Франція

30 листопада (середа) 17:00 Австралія — Данія

Група E

Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Рика

23 листопада (середа) 15:00 Німеччина — Японія регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

23 листопада (середа) 18:00 Іспанія — Коста-Рика регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

27 листопада (неділя) 12:00 Японія — Коста-Рика регіональні канали «Суспільне», «Суспільне. Спорт»

27 листопада (неділя) 21:00 Іспанія — Німеччина «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

1 грудня (четвер) 21:00 Японія — Іспанія

1 грудня (четвер) 21:00 Коста-Рика — Німеччина

Група F

Бельгія, Хорватія, Марокко, Канада

23 листопада (середа) 12:00 Марокко — Хорватія регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

23 листопада (середа) 21:00 Бельгія — Канада регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

27 листопада (неділя) 15:00 Бельгія — Марокко регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

27 листопада (неділя) 18:00 Хорватія — Канада регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

1 грудня (четвер) 17:00 Хорватія — Бельгія

1 грудня (четвер) 17:00 Канада — Марокко

Група G

Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун

24 листопада (четвер) 12:00 Швейцарія — Камерун регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

24 листопада (четвер) 21:00 Бразилія — Сербія «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

28 листопада (понеділок) 12:00 Камерун — Сербія регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

28 листопада (понеділок) 18:00 Бразилія — Швейцарія регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

2 грудня (п'ятниця) 21:00 Сербія — Швейцарія

2 грудня (п'ятниця) 21:00 Камерун — Бразилія

Група H

Португалія, Уругвай, Південна Корея, Гана

24 листопада (четвер) 15:00 Уругвай — Південна Корея регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

24 листопада (четвер) 18:00 Португалія — Гана регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

28 листопада (понеділок) 15:00 Південна Корея — Гана регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

28 листопада (понеділок) 21:00 Португалія — Уругвай регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

2 грудня (п'ятниця) 17:00 Південна Корея — Португалія

2 грудня (п'ятниця) 17:00 Гана — Уругвай

1/8 фіналу

3 грудня (субота) 17:00 1А — 2B (матч № 49)

3 грудня (субота) 21:00 1C — 2D (матч № 50)

4 грудня (неділя) 17:00 1D — 2C (матч № 52)

4 грудня (неділя) 21:00 1B — 2A (матч № 51)

5 грудня (понеділок) 17:00 1E — 2F (матч № 53)

5 грудня (понеділок) 21:00 1G — 2H (матч № 54)

6 грудня (вівторок) 17:00 1 °F — 2E (матч № 55)

6 грудня (вівторок) 21:00 1H — 2G (матч № 56)

¼ фіналу

9 грудня (п'ятниця) 17:00 Переможець матчу 53 — Переможець матчу 54 (матч № 58)

9 грудня (п'ятниця) 21:00 Переможець матчу 49 — Переможець матчу 50 (матч № 57)

10 грудня (субота) 17:00 Переможець матчу № 55 — переможець матчу № 56 (матч № 60)

10 грудня (субота) 21:00 Переможець матчу № 51 — переможець матчу № 52 (матч № 59)

½ фіналу

13 грудня (вівторок) 21:00 Переможець матчу № 57 — переможець матчу № 58 (матч № 61)

14 грудня (середа) 21:00 Переможець матчу 59 — переможець матчу № 60 (матч № 62)

Матч за 3 місце

17 грудня (субота) 18:00 невдаха матчу № 61 — невдаха матчу № 62

Фінал

18 грудня (неділя) 18:00 Переможець матчу № 61 — переможець матчу № 62

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер збірної Австралії викреслив зі списку команди на чемпіонат світу з футболу свого зятя-чемпіона.

Фото fifa.com

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