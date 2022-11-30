Аргентина розбила Польщу і «забрала» команду Левандовські з собою до плей-оф: відеоогляди матчів ЧС-2022

У середу, 30 листопада, на чемпіонаті світу з футболу фінішувала програма у групі С, де доля однієї з путівок до плей-оф не була відома до останніх секунд паралельних матчів. Мало не дійшло до підрахунку жовтих карток!

ЧС-2022. Група С. 3-й тур

30 листопада (середа)

Польща — Аргентина — 0:2

Голи: Макаллістер (46), Альварес (67).

На 39-й хвилині Мессі (Аргентина) не реалізував пенальті.

Саудівська Аравія — Мексика — 1:2

Голи: Аль-Давсарі (90+5) — Мартін (47), Чавес (52).

Аргентинці після ганебної поразки на старті від Саудівської Аравії (1:2) взяли себе в руки і слідом за Мексикою (2:0) за всіма статтями обіграли Польщу. Не зламав чинного чемпіона Південної Америки навіть незабитий Мессі на 39-й хвилині пенальті. Після перерви семиразовий володар «Золотого м'яча», який, до речі, побив рекорд Дієго Марадони за кількістю матчу у футболці збірної Аргентини на ЧС (22 гри), і компанія «розмазали» «Кадру». І ще щастя поляків, що в їхні ворота (як же красень голкіпер Щенсни, який вже відбив у Катарі два 11-метрові удари!) влетіло лише два м'ячі.

На останніх хвилинах зустрічі Саудівська Аравія — Мексика, коли «ацтеки» вигравали — 2:0, у них і у поляків (за нічиєї у очному поєдинку — 0:0) були абсолютно рівними додаткові показники. У такому разі долю путівки до плей-оф вирішувало б кількість жовтих карток (перевага була у команди Левандовські)! Але на 95-й хвилині всі питання зняла арабська збірна, яка «розмочила» рахунок у поєдинку з Мексикою. Польща вперше за 36 років вийшла з групи світової першості! І нічого, що, як кажуть, за «рахунок профспілки».

Підсумкове становище команд: 1. Аргентина — 6 очок (різниця м'ячів — 5:2); 2. Польща — 4 (2:2); 3. Мексика — 4 (2:3); 4. Саудівська Аравія — 3 (3:5).

Аргентина 3 грудня зіграє в 1/8 фіналу з Австралією, а Польща 4 грудня побореться за путівку до чвертьфіналу з Францією.

Нагадаємо, що ще дві пари 1/8 фіналу ЧС-2022 сформували: Нідерланди — США (3 грудня) та Англія — Сенегал (4 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Австралія обіграла Данію і сенсаційно вийшла з групи ЧС-2022.

Фото fifa.com

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