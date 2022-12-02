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Суспільство та люди

«Права в „Дії“ захищають від штрафів», — адвокат

15:20 3 грудня 2022
права водія

Третина справ адвоката Романа Сімутіна пов’язана з правопорушеннями на дорозі. Тому він чітко розуміє поведінку та алгоритми роботи поліціянтів. А регулярно їх спостерігаючи — вбачає закономірності можливих наслідків. Він впевнений — внесення посвідчення водія в «Дію» суттєво мінімізує небажані наслідки. Як саме — розповів у себе на сторінці Фейсбук.

«Передавання посвідчення водія до рук поліціянта — це майже гарантія отримання штрафу за ремінь, неувімкнене світло фар, проїзд на заборонений знак і так далі. А пред’явлення в «Дії» знижує ризик у 2−3 рази. Передали посвідчення — це +20−30% до шансу отримати протокол про відмову від проходження на наркотичне чи алкогольне сп’яніння. А в працівників таксі цей відсоток складає понад 50%.

При складанні протоколу за керування в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння — у вас не вилучать водійське посвідчення і не дадуть тимчасовий талон на 3 місяці. Адже деякі справи можуть розглядатися і до року, а вам доведеться їздити для продовження талона що три місяці. Після цих походеньок сіпатиметься око і ще добре, якщо вам не потрібно буде їхати за 200 кілометрів. А посвідчення в «Дії» до ухвалення постанови в суді не зникає".

Пред’явлення паперового посвідчення, навіть без передачі до рук поліції, пояснює Роман Сімутін, — не страхує від свавілля специфічного патрульного.

«Такий вимагатиме передати права йому до рук, а як не виконаєте розпорядження — ризикуєте лягти обличчям на асфальт і отримати купу статей — від опору до перебування у стані сп’яніння. Проте навіть такий не наважиться ані забрати у вас телефон, ані взяти його до рук, якщо матимете цифрові права. Ви банально забули документи вдома, а штраф за керування без посвідчення водія — 425 грн. Цифра — виручить!«

Нагадаємо поради Романа Сімутіна при обшуку на вулиці.

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