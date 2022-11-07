«Кличте на допомогу перехожих»: адвокат розповів, що робити, коли вас починають обшукувати на вулиці

Українці не раз скаржились, що на вулиці до них підходили правоохоронці та просили документи. Після того питали про заборонені предмети. Далі просили вивернути кишені, а тоді вже, не запитуючи, «шмонали». Як пояснює адвокат Роман Сімутін, який вже давав поради щодо неправомірного затримання, зазвичай так роблять через те, що хочуть перевірити як відреагуєте та наскільки дозволите втрутитися в особистий простір.

«Щодо перших двох вимог я толерантний, але коли просять вивернути кишені — я категоричний. Підставами можуть бути: порушення вами громадського порядку, наявність орієнтування на вас як порушника, чи є підстави вважати, що у вас є заборонені предмети чи речі. Якщо ж ви чітко не заявите свою позицію, що повинні бути законні підстави навіть для огляду кишень, тоді точно проведуть так званий „шмон“. І часто трапляється, що після „шмону“ у вас раптом виявляють пакетик із наркотою. Тоді відбувається десятихвилинний психологічний пресинг і пропонують вирішити питання. Якщо ви не схотіли дати на лапу — чекайте великих і затяжних неприємностей, бо це вже інша, кримінальна історія».

Аби не опинитись у ролі жертви, адвокат радить забезпечити себе свідками, покликати на допомогу перехожих.

«Але є умова: поводьтеся коректно, без матюків і криків. Запевняю — спрацює 100%.

Зателефонуйте 102 і повідомте про інцидент. Так ви не тільки убережетеся від майбутніх неприємностей, але й зіб’єте запал поліціянтів. Не забувайте про класику: користуватися відео або аудіозаписом. Розумію, від несподіванки можна розгубитися, та пам’ятайте, що вас виручить будь-який телефон. Якщо попри все вас таки обшукали, то не пробачайте, а звертайтеся до прокуратури та Державного бюро розслідувань із відповідною заявою".

За словами Романа Сімутіна, обшук — це слідча дія, яка може проводитися виключно в рамках кримінального провадження і лише за ухвалою суду, у виняткових випадках — за постановою слідчого або після затримання і складання протоколу слідчим. Але слідчі вулицю не патрулюють. Тож якщо вас хто і зупинив — то це патрульний, який має обмежені повноваження: може проводити лише поверхневий огляд.

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