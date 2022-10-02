«Ніколи не пишіть у протоколі: «Погоджуюся»: адвокат дав поради як діяти, коли вас спинила поліція

За словами адвоката Романа Сімутіна, більшість водіїв при складанні протоколу за ст. 130 КУпАП (водіння у нетверезому стані) допускають багато помилок. Це стосується і винних у правопорушенні, і ні. Що у таких випадках робити — адвокат дав поради на своїй сторінці в Фейсбук.

«Ніколи не пишіть у протоколі: «Погоджуюся», «Визнаю», «Відмовляюся» та не відмовляйтеся ставити підпис. Пишіть ті ж слова тільки із приставкою «не». Згарячу і зопалу ви можете необачно піддатися емоції: написати все, що скажуть, а наступного дня — кусатимете лікті. Особливо, коли матеріали складено неякісно, вина не доведена, проте у протоколі зазначена одна маленька фраза «визнаю». Наша правоохоронна система працює за стереотипом: зізнання — цариця доказів. У нашій країні визнання вини рівноцінно покаранню. Навіть якщо вина не доведена, вас не виправдають і робитимуть усе, щоб покарати, бо ж система не помиляється.

Не намагайтеся захищатися самостійно. Я ще не зустрічав водія, який сам відбився від ст. 130, навіть у випадках, коли його невинуватість очевидна. У мене половина справ, коли водії звертаються, вже програвши першу інстанцію, хоча там можна було реально відбитися. Звертаючись уже до апеляції — шанси скасувати рішення місцевого суду значно зменшуються".

За словами адвоката, він ще не стикався з водієм, який вимагав роз’яснити свої права та зазначав у протоколі бажання скористатися правовою допомогою.

«Невиконання даної вимоги рівноцінно скасуванню протоколу. І не думайте, що обов’язок знайти адвоката покладається на вас: ні, вам його повинні забезпечити на безоплатній основі».

До речі, пан Роман вже давав поради читачам «ФАКТІВ» стосовно ситуації, коли водіїв зупиняють правоохоронці та вимагають показати документи та вміст багажника.

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