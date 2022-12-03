Грошей кури не клюватимуть: названі 2 знаки Зодіаку, яким повний місяць 8 грудня принесе багатство
Повний місяць, який очікується 8 грудня, обіцяє позитивну енергетику, яка допоможе покращити фінансове становище щонайменше представникам двох знаків Зодіака.
Їм повня обіцяє дорогий подарунок або ж несподіване надходження чималої суми грошей, пише ресурс Мета.
Терези
Представникам цього знаку грошей мало завжди: попри їх старанну працю, вони ніяк не можуть себе за неї винагородити, зробивши заощадження. Але після 8 грудня в цьому можуть допомогти знайомі чи друзі. Також фінансова допомога може надійти від соціальної служби.
Близнюки
Грудень обіцяє Близнюкам значні успіхи на роботі, а відповідно — фінансове збагачення. Однак, є умова — не лінуватися і робити усі справи вчасно. Безпосередньо у день повні цей знак може бути змушений взяти участь у важливих переговорах чи зустрічі. Це подарує нових клієнтів або партнерів по бізнесу.
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