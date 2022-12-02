Терези ризикують втратити роботу, Дівам краще повернути борги: фінансовий гороскоп на грудень-2022

У грудні, який обіцяє стати особливо вдалим для трьох знакам зодіаку, поради астрологів будуть корисні усім, особливо з урахуванням того, що новорічні та різдвяні свята можуть серйозно позначитися на гаманці.

Про те, яким знакам в останньому місяці цього року потрібно буде подбати про нове джерело доходів, а кому доведеться позичати гроші, пише slovofraza.com.

Овен

Наприкінці року Овнам терміново потрібно знайти нове джерело доходу і намагатися якомога рідше йти з роботи раніше визначеного часу. Також дуже важливо дотримуватися законів везіння, щоб збільшити свій дохід або хоча б не втратити те, що є зараз. Гороскоп обіцяє значні витрати, через що фінансове становище Овнів може змінитися в гірший бік. Всі покупки краще робити обережно та обдумано. Зараз не можна забувати про робочі обов'язки, адже у грудні потрібно використовувати будь-яку можливість, щоб довести свою спроможність колегам і начальству.

Телець

Тільцям у грудні, можливо, доведеться зустрітися з численними проблемами у сфері грошей та роботи. Можливо, що не вистачатиме часу на подолання перешкод та роботу, тому варто запозичити п'ять звичок людей, які все встигають. Вже на початку місяця Тельці можуть поринути в атмосферу свята, що може негативно позначитися на їхній продуктивності та увазі. Необхідно взяти себе в руки і завершити розпочаті справи якнайшвидше, щоб залишився час на підготовку до Нового року і щоб не нарватися на претензії начальства.

Близнюки

Не виключено, що у грудні хтось із близького оточення Близнюків звернеться до них за фінансовою допомогою, але в цьому випадку краще дати негативну відповідь. Повернення боргу доведеться чекати дуже довго, а відносини з боржником будуть зіпсовані, як і новорічний настрій. Щоб жити було простіше, важливо дотримуватися законів Всесвіту. Це допоможе Близнюкам досягти відмінних результатів у сфері роботи та фінансів. Загалом шанси зберегти фінансову стабільність і уникнути непередбачених витрат великі, але тільки в тому випадку, якщо купувати все не в інтернеті, а по-старому.

Рак

Зараз не найкращий час для придбання дорогих речей та нової нерухомості, інакше грошові проблеми дадуть знати про себе вже на початку місяця. У роботі та бізнесі Ракам необхідно покластися на себе та на свій особистий досвід, а не на голий успіх та інтуїцію. Астрологи зазначають, що ймовірність успіху буде досить великою, якщо не ризикувати, а підходити до ухвалення фінансових та робочих рішень із холодною головою. У грудні важливим параметром буде самопочуття та витривалість. Щоб не хворіти, важливо опрацювати свої думки, адже саме вони керують нашим здоров'ям.

Лев

Для Львова грудень виявиться досить складним місяцем у плані настрою та ментального здоров'я. Щоб воно не страждало, астрологи радять Левам відпочивати вчасно та з турботою про психіку. У грудні Леви будуть позбавлені більшої частини енергетичної підтримки зірок, тому їм варто завжди залишатися напоготові та уважно підписувати документи, працювати з грошима та купувати. Не виключено, що представникам цього Знаку доведеться зіткнутися із шахраями. Можливості повернути вкрадені гроші може не з'явитися зовсім.

Діва

Дівам необхідно погасити неоплачені рахунки та повернути борги рідним та друзям, інакше проблеми переслідуватимуть їх протягом всієї зими. Через слабкість головного фінансового покровителям Дів Меркурія цим людям доведеться кепсько, але вони все одно зможуть збільшувати грошовий потік. Наприклад, це можна робити за допомогою переймання побутових навичок багатих людей. Вплив Венери в Козерозі з 10 грудня послабить енергетику Дів, але не сильно. У цей час можуть виникнути проблеми з витривалістю та продуктивністю, тому краще братися лише до найважливіших проектів.

Терези

Вплив планет послабить енергетику Терезів, тому виконувати робочі завдання буде набагато складніше. Також до цих людей можливі конфлікти з начальством, клієнтами та колегами. Якщо не вдасться залагодити їх мирно, то можна втратити роботу та заробіток. У Терезів буде шанс звернути фінансову удачу на свій бік до 6 числа. Щоб покращити матеріальне становище, можна більше працювати, а от грати в казино, робити ставки або вкладати гроші в цінні папери поки що точно не варто. Всі новорічні покупки краще зробити до 6 грудня або в останні 2−3 дні року.

Скорпіон

У наступні сім днів представники цього Знаку зможуть укласти вигідні угоди, які принесуть гарний прибуток у новому році. На самому початку грудня до 6 числа можна вирушити до магазину, щоб купити близьким та собі новорічні подарунки. Витрати в цей час ніяк не вплинуть на бюджет Скорпіонів, але після 6 грудня краще бути гранично уважними у поводженні з грошима. У справах та в роботі з бізнесом корисно стежитиме за прикметами на удачу. На жаль, фортуна виявиться максимально непостійною та непередбачуваною.

Стрілець

Стрільці цього місяця зможуть виявити в собі приховані таланти, але розкрити їх на повну доведеться вже 2023 року. Зараз краще сфокусуватися на поточних справах і не витрачати час на те, що не має ніякого сенсу. Цього місяця можуть виникнути проблеми у спілкуванні з начальством та колегами. Від Стрільців вимагатиметься повна віддача. Їхні старання принесуть щедрі плоди та стануть приводом для гарної передноворічної премії або навіть підвищення. Щоб вирішити всі проблеми вчасно, цим людям буде потрібна підтримка близьких.

Козеріг

Козерогам варто почати і закінчити місяць енергетично корисним прибиранням, щоб залучити до свого життя добробут. 6 грудня розпочнеться несприятливий період для роботи та фінансових справ. Починаючи з першого вівторка місяця у житті Козерогів можуть виникнути неприємності з грошима. У цей період зірки позбавлять їх підтримки, тому це не найкращий час для спонтанних покупок та великих угод. Однак будуть і гарні дні для роботи — наприклад, з 20 числа Юпітер повертається на знак Овна. Наприкінці місяця Козероги зможуть домогтися якнайшвидшого вирішення багатьох проблем.

Водолій

Водоліїв настає гарний час для духовних практик, але не для активної праці. Фінансовий успіх буде далеко. Думки про майбутні справи та роботу можуть змусити Водоліїв втратити весь оптимізм. Проблеми з грошима, які можуть виникнути вже в першій декаді місяця, будуть сильно бити по самолюбству цих людей. Астрологи попереджають, що кінець року — не найкращий час для ризиків і фінансових авантюр. Щоб фінансові проблеми обійшли Водоліїв стороною, доведеться йти за здоровим глуздом.

Риби

Рибам цього місяця буде досить комфортно, тому що ані Венера, ані Меркурій не впливають на них досить сильно. Інші планети на їхньому боці, тому отримати деякі важливі відповіді їм допоможуть швидкі ворожіння на майбутнє. Біополе Риб буде трохи слабше ніж зазвичай, але це не загрожує сильним зниженням продуктивності. Наприкінці місяця роботи побільшає, і виконувати поставлені завдання потрібно буде швидше. Щоб закінчити рік добре в плані грошей та роботи, необхідно роздати борги, а також постаратися дійти згоди у спілкуванні з колегами та клієнтами.

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Фото Pixabay

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