У суботу, 3 грудня, Національне агентство боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA) повідомило про проведення в Лондоні масштабної операції, метою якої було затримання багатого російського бізнесмена та його спільників. Їх підозрюють у відмиванні грошей, змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ Британії, злочинній змові з метою лжесвідчення.

Операцію було проведено 1 грудня. У розкішному особняку вартістю десятки мільйонів доларів було затримано 58-річного росіянина. Будинок належить йому. Також співробітники NCA затримали його помічника — 35-річний чоловік виніс з особняка сумку, в якій лежала велика сума готівкою у британських фунтах.

У лондонському районі Пімліко у рамках операції взяли 39-річного чоловіка, колишнього бойфренда коханки російського бізнесмена.

В операції взяли участь понад 50 співробітників поліції. Під час обшуків слідчі NCA вилучили кілька цифрових пристроїв та значну кількість готівки.

Після допиту підозрюваних звільнили під заставу.

Їхні імена NCA не називає. Мовчать та британські ЗМІ. А ось російська агенція ТАРС стверджує, що затриманий у Лондоні був ніхто інший як мільярдер Михайло Фрідман. Пресслужба російського Альфа-банку, одним із засновників і власників якого є пан Фрідман, цю інформацію спростувала.

«Нам невідомо, про кого йдеться у цій новині, пан Фрідман знаходиться у себе вдома, не під арештом. Жодного відношення до цієї історії він не має», — йдеться в заяві.

Михайло Фрідман справді вже давно живе у Лондоні. Він опинився під санкціями Великобританії та ЄС після того, як росія розпочала повномасштабну війну проти України. У березні в інтерв'ю іспанській газеті El Pais мільярдер скаржився, що через санкції змушений їсти вдома, бо не може сходити до ресторану. Він також закликав припинити війну.

Фрідман — не єдиний росіянин, якому стало важко жити у Британії. На сьогодні NCA запобігло майже 100 правопорушенням представників російської еліти, які пов'язані з володимиром путіним. Були заморожені їхні банківські рахунки. Під арештом знаходяться численні об'єкти нерухомості, вісім яхт та чотири літаки.

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