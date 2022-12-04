«Я навчилась готувати та прати»: Дорофєєва розповіла про зміни в житті

Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка показала зруйнований дім у селі Горенка, зізнається, що дев’ять місяців повномасштабної війни повністю змінили її життя. Про це вона розповіла в інтерв’ю програмі «Ранок вдома». Співачка говорить, що як і більшість українців не вірила в те, що в Україні розпочнеться повномасштабна війна, тому перший час артистка важко звикала до жахливих реалій.

— Перші три місяці я взагалі не працювала, а потім стала писати нові пісні та активно гастролювати на підтримку України, — каже Надя.

Її першою роботою за час війни став дует із Артемом Пивоваровим — пісня «Думи». Вже пізніше вона випустила альбом українською мовою. Співачка зізнається, що за час війни її пісні стали іншими.

— Поки що я лише вчуся писати тексти, — розповіда Дорофєєва. — До речі, перша пісня, яку я написала в чотирнадцять років, була українською і називалася «Я люблю мій Крим». Коли почалася війна, мені було дуже страшно писати лірику українською. Хотілося писати такі ж потужні тексти, як в «Океану Ельзи», чи в «Один в каное». Сумнівалася, чи зможу. Довелося звертатися за допомогою до професіоналів. На закиди щодо того, що я пізно почала співати українською, я реагую нормально. Прийде час і поясню, чому так сталося.

Співачка по-філософськи ставиться до реалій сьогодення, таких як повітряні тривоги чи відключення світла. Каже — війна багато чому її навчила.

— Я звикла до того, що нічого не можна планувати, — каже Надя. — Треба швидко приймати рішення, бути організованим. Я нарешті навчилась готувати, прати. Я стала більш відповідальною. Ми, українці, взагалі неймовірні, у нас тут надзвичайно складно, але ми швидко призвичаїлись до нових реалій. Класно, що багато ситуацій ми переживаємо з гумором. Ми сміливі, ми все здолаємо!

Нагадаємо, Дантес назвав справжню причину розлучення з Дорофєєвою.

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