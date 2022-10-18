DOROFEEVA у новому кліпі показала зруйнований дім в селі Горенка та закликала українців долучитися до відбудови житла

Співачка Надія Дорофєєва, яка раніше випустила емоційний трек українською мовою «Крапають», представила нову роботу — щемливе відео «У твоїй душі». У кліпі артистка підняла болючу для багатьох українців тему — втрату рідної домівки.

За 7 місяців повномасштабної війни в Україні знищені 140 тисяч помешкань. Понад 230 тисяч українських сімей лишилися без житла, 90 тисяч українських дітей втратили свій дім — і це лише в містах і селах, що не окуповані ворогом.

У кліпі Надія показала свій дім у Києві, наповненому спогадами, речами, залишеними на тих самих місцях — саме тут вона зустріла війну і провела перші дні.

«Це кліп, в якому мені не довелося нічого грати. Всі емоції знімалися з перших дублів — справжні сум, біль, страх, здивування… Коли я вперше зайшла до будинку, торкалася всього навколо, як у кіно. Побачила, скільки в мене було косметики, скільки речей, скільки всього — і зрозуміла, що це вже більше непотрібне. Те, без чого я не могла раніше обійтися, стало незначущим. Цінності змінилися», — каже Надя.

Також Дорофєєва показала маленьку дівчинку, яка замість кадрів щасливого дитинства, яким воно мало б бути, бачить кадри страшної війни, жахіть і руйнувань. Вона крокує своїм зруйнованим будинком з порожніми кімнатами та обгорілими стінами… Ворог відібрав в неї дитинство, відібрав шлях до її власних мрій, відібрав її дім.

«До війни тут, у с. Горенка Київської області (де проходили зйомки), жила українська родина, якій вдалося врятуватися. Коли я під’їжджала, бачила пошкоджені та зруйновані будинки, людей, дітей, в мене перехопило подих, всередині все стискалося. Емоції від побаченого дуже глибоко б’ють! Я весь час уявляла людей, які жили там. І навіть поспілкувалася з сім'єю, в чиєму домі ми знімали. Бабуся розповіла мені історію, як колись просила зробити великий погріб, і всі з нею сперечалися — а потім цей погріб врятував життя наших хлопців-військових. Вона розповідала це і плакала», — поділилася Надя.

Режисером кліпу виступив Антон Штука, який з початку війни займається волонтерською діяльністю. Він об'їздив майже всю Україну, чув безліч драматичних і унікальних історій, бачив безліч зруйнованих будинків і життів — ці відчуття він вклав у відео.

Творці відео наголошують, що цією роботою вони закликають українців долучатися та допомагати одне одному, усім, хто потребує, відновлювати пошкоджене війною житло.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що під час атаки дрона-камікадзе на Київ 17 жовтня постраждав будинок телеведучого Єгора Гордєєва.

А співачка Наталя Могилевська разом із сусідами намагалися збити ворожий дрон над своїм будинком.

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