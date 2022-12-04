Скандально відомій блогерці, яка втекла з України, підпалили будинок у Латвії

Відома блогерка Софія Стужук поскаржилася в Instagram, що вночі на неї напали. У всьому вона звинувачує якусь Юлію, яка, за її словами, і влаштувала це цькування.

У сторіз Стужук розповіла, що невідомі скоїли напад на її будинок, закидали коктейлями Молотова. У цей момент у будинку перебували п'ятеро дітей та сама блогерка.

«А ціль? Налякати? Або як мені писали: „Щоб ти і твої вибл***и горіли живцем“», — поскаржилася вона.

Софія викликала поліцію.

«Приїжджала поліція… Кинули і воно горіло. Антон вибіг, одразу загасив. І, мабуть, налякав тих, хто кидав», — сказала блогерка.

Крім того, вона звернулася до Юлії, яка, за словами Стужук, у соцмережах розсекретила місце її перебування.

«Юліє, ти цього хотіла? Коли виставляла всі мої дані та адреси публічно. Ну тепер же ти розумієш, що це вже навіть не „цькування та наклеп“?» — написала Стужук.

Нагадаємо, що Софія Стужук — блогерка-мільйонник, яка після 24 лютого вирішила мовчати про повномасштабне російське вторгнення. Дівчина разом зі своїми дітьми втекла до Риги, де будує стосунки з новим бойфрендом і вже чекає від нього на дитину.

Більше того, коли окупанти масово обстріляли українські міста Стужук виправдала це тим, що не варто було зловтішатися вибухами на Кримському мосту. Також Софія публічно відхрестилася від України: «Прошу з цього часу бачити мене людиною, яка звідти (з України. — Авт.) поїхала і будує своє життя заново. У мене немає планів повертатися. Я йду далі. Новим шляхом» .

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