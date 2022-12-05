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Україна

Ворожий гелікоптер і 540 убитих окупантів: названо втрати армії рф за добу

10:28 5 грудня 2022
На передовій

За попередніми оцінками Генерального штабу ЗСУ, у неділю, 4 грудня, Сили оборони в запеклих боях на сході та на півдні України знищили ще близько 540 російських окупантів, 2 танки, гелікоптер і 9 безпілотних літальних апаратів.

Оперативні дані Генерального штабу ЗСУ

Також стало відомо про втрати окупантів у захопленому ними Маріуполі в ніч з 3 на 4 грудня.

«В ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала «бавовна», — розповів радник мера Мелітополя Петро Андрющенко.

За його інформацією, наразі отримано підтвердження від Маріупольського Спротиву щодо ураження щонайменш 2 систем ППО С-300, двохколісних одиниць військової техніки.

Українці щиро радіють бойовим здобуткам своїх захисників і загадують побажання про знищення 100 тисяч путінських убивць до Різдва або й до Дня Святого Миколая.

Нагадаємо, раніше стало відомо про використання рашистами на сході забороненої хімічної зброї проти ЗСУ. Експерти упізнали хлорпікринові гранати.

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