Рашисти використовували заборонену хімічну зброю проти ЗСУ: відеофакт

Росіяни використовують проти українських бійців заборонену хімічну зброю — аерозольні гранати «К-51».

Про це повідомляють бійці 36-ї бригади ім. Михайла Білінського. За словами одного з військовослужбовців, після того, як боєприпас спрацьовує, дуже важко дихати.

«Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидають на наших захисників на сході. Щоб уберегтися від сильної дратівливої дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту», — йдеться у повідомленні.

Раніше про загрозу застосування хімічної зброї в Україні говорили й офіційні особи США

Фото — скріншот

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