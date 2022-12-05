Рашисти посилили поліцейський режим на окупованій частині Херсонщини, а ЗСУ збили гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотники росіян

Російські окупанти продовжують спроби наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямах. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки рашистів у районах населених пунктів Площанка, Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар'їнка та Новомихайлівка, повідомили у Генштабі ЗСУ.



Підтверджено поразку району зосередження живої сили противника у Якимівському районі Запорізької області. Втрати росіян становлять до 30 військовослужбовців пораненими та понад 10 убитими.



Українські авіатори збили ворожий вертоліт Ка-52 та 4 БПЛА окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та військової техніки.



Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. Підрозділи збройних сил білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.



На Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії понад двадцять населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Російські окупанти не припиняють вогневий терор цивільного населення міста Херсона.



За наявною інформацією, у Скадовському районі Херсонської області противник посилив адміністративно-поліцейський режим та запровадив комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово, пересування у населених пунктах дозволено лише вдень.



Нагадаємо, вчора окупанти завдали удару по СІЗО Херсона, є поранені серед персоналу. Вночі ворог завдав масованого удару по Кривому Рогу, загинув чоловік. Також під обстріл потрапило Запоріжжя.

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