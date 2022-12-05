Як правильно зберігати овочі, коли немає світла: шукаємо заміну холодильнику
Українці вигадали чимало лайфхаків виживання без електроенергії, зокрема й щодо правильного зберігання продуктів без холодильника.
Нові поради озвучили експерти інтернет-ресурсу 24ua.
Так, якщо у вас несподівано вимкнулась електроенергія, постарайтеся не впускати у холодильник зайве повітря та заберіть зайві продукти — хліб, консерви, закрутки та інше, що може забирати на себе багато прохолоди.
Якщо на момент виключення світла у вас в холодильнику є овочі та фрукти, зверніть увагу, скільки вони можуть бути свіжими без охолодження.
Наприклад, картопля, яблука, цибуля, морква, капуста та буряк можуть пережити довготривалу відсутність прохолоди — їх можна тримати при кімнатній температурі до двох діб. Якщо ж світло відсутнє довше, намагайтеся використати їх швидше і частіше провітрюйте приміщення, де вони зберігаються, аби запобігти утворенню грибка.
Найгірше відсутність холоду переживають пекінська капуста, зелень, помідори, перець та огірки — ці продукти втрачають багато вологи та швидко зсихаються, втрачаючи поживні елементи, свіжість та псуючись.
Тож якщо ви хочете зберегти їх свіжість, а погреба чи підвалу немає, можна скористатися:
- туристичною сумкою-холодильником;
- каструлею, обкладеною намоченими у холодній воді рушниками;
- ванною з холодною водою;
- закритим темним приміщенням, яке ви не часто відвідуєте;
- заздалегідь підготованими пляшками із замороженою водою.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» порадили, як правильно зберігати картоплю в квартирі.12
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