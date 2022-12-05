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Як правильно зберігати овочі, коли немає світла: шукаємо заміну холодильнику

18:50 5 грудня 2022
Овочі

Українці вигадали чимало лайфхаків виживання без електроенергії, зокрема й щодо правильного зберігання продуктів без холодильника.

Нові поради озвучили експерти інтернет-ресурсу 24ua.

Так, якщо у вас несподівано вимкнулась електроенергія, постарайтеся не впускати у холодильник зайве повітря та заберіть зайві продукти — хліб, консерви, закрутки та інше, що може забирати на себе багато прохолоди.

Якщо на момент виключення світла у вас в холодильнику є овочі та фрукти, зверніть увагу, скільки вони можуть бути свіжими без охолодження.

Наприклад, картопля, яблука, цибуля, морква, капуста та буряк можуть пережити довготривалу відсутність прохолоди — їх можна тримати при кімнатній температурі до двох діб. Якщо ж світло відсутнє довше, намагайтеся використати їх швидше і частіше провітрюйте приміщення, де вони зберігаються, аби запобігти утворенню грибка.

Найгірше відсутність холоду переживають пекінська капуста, зелень, помідори, перець та огірки — ці продукти втрачають багато вологи та швидко зсихаються, втрачаючи поживні елементи, свіжість та псуючись.

Тож якщо ви хочете зберегти їх свіжість, а погреба чи підвалу немає, можна скористатися:

  • туристичною сумкою-холодильником;
  • каструлею, обкладеною намоченими у холодній воді рушниками;
  • ванною з холодною водою;
  • закритим темним приміщенням, яке ви не часто відвідуєте;
  • заздалегідь підготованими пляшками із замороженою водою.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» порадили, як правильно зберігати картоплю в квартирі.

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