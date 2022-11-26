Якщо холодильник не працює: як правильно зберігати продукти при тривалому вимкненні електрики

Одним з наслідків тривалого відключення світла є небезпека псування продуктів. І хоч нині вже настали холоди й продукти як мінімум можна зберігати на балконі, варто все ж дотримуватися певних правил, пише social.com.ua.

Як зазначають у Центрі громадського здоров’я України, охолоджені або заморожені продукти можуть бути небезпечними для вживання в разі вимкнення електроенергії. Варто забезпечити необхідну температуру в холодильнику та морозильній камері. У холодильнику має бути температура 4 °C або нижча. У морозильній камері — 0 °C або нижча.

«Підготуйтеся до надзвичайної ситуації. Заморозьте контейнери з водою, щоби мати змогу зберегти температуру вашої їжі, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий лід або блоковий лід», — радять українцям.

Коли ж електроенергію відключили, дверцята холодильника та морозильної камери треба тримати закритими. За такої умови продукти залишаються безпечними до чотирьох годин у холодильнику, 48 годин — у повній морозилці, 24 години — у напівпорожній морозилці. Якщо електроенергія відключена понад чотири години, необхідно помістити лід до продуктів у холодильник.

«Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоб перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте з холодильника продукти, що швидко псуються (м'ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти та їхні залишки), через чотири години без електроенергії або джерела холоду. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою», — наголошують у відомстві.

Варто також перевіряти температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику, і викинути їжу, якщо температура вища ніж 4 °C. Перевірити можна за допомогою термометра в холодильнику чи морозилці.

«Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4 °C або нижче», — зазначають у центрі.

Свої поради щодо зберігання продуктів без холодильника опублікував і відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Так, щоб зберегти м’ясо, кожен шматок потрібно обгорнути папером, потім рушником, скласти щільно в металеву ємність та виставити на вулицю.

«Ще один лайфхак, аби зберегти м’ясо без холодильника, — скласти його в каструлю чи скляні банки та добре пересипати сіллю. Також можна зробити сольовий розчин — на 500 мл холодної води 10 ст. л. солі. Аби потім вживати таке м’ясо, попередньо його потрібно вимочити у воді, щоб позбутися зайвої солі», — радить кухар.

За допомогою солі можна зберегти й рибу. Очищену її потрібно скласти в металеву ємність, добре пересипати сіллю та поставити в прохолодне місце.

«Потім таку рибу можна вимочити у воді та смажити або висушити. Сушена риба має довгий термін придатності та не потребує спеціальних умов зберігання», — каже Клопотенко.

Можна без холодильника зберегти й вершкове масло та сир. Так, масло необхідно обгорнути в пергаментний папір, скласти в ємність та залити холодною, трішки підсоленою водою. Накрити зверху тарілкою та поставити на неї щось важке.

«Виставте ємність на вулицю, якщо мінусова температура, спустіть у льох, підвал або виберіть інше прохолодне місце. Сир добре зберігається без холодильника, але його обов’язково потрібно скласти в пакет та добре завернути, аби він не підсушувався», — радить кухар.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, якими продуктами варто запастися при тривалих відключеннях світла, а також, що потрібно обов'язково мати у домі на цей випадок.

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