Готуємось до холодної зими: як правильно зберігати картоплю в квартирі

Люди, які зберігають картоплю у погребах приватних будінків, на відміну від мешканців квартир, не мають проблем зі зберіганням врожаю. У погребах зазвичай температура є такою, яка дозволяє клубням тривалий час не псуватися. Якщо, звичайно, їх добре перебрати.

Ну, а мешканці багатоповерхівок стикаються з питанням: де саме зберігати картоплю? Корисні поради дають автори видання zaxid.net, у першу чергу звертаючи увагу на сорти корнеплодів. Адже ранньостиглі сорти можуть пролежати тільки до листопада. Так що для більш тривалого зберігання знадобляться пізньостиглі сорти. Картоплини слід добряче переглянути та позбутися зіпсованих. До речі, якщо покласти на картоплю буряк, то він вбиратиме вологу та зберігатиме врожай від загнивання. Таку ж роль можуть зіграти солома або стружка, яки кладуть у ящик, полотняний мішок або плетений короб. Варто пам'ятати, що картоплі потрібен притік повітря — так що поліетиленові пакети для зберігання не підійдуть.

Оптимальною температурою для зберігання називають 5−7 градусів тепла. Картоплю варто зберігати у затемненому місці, або накривати чимось мішки чи коробки.

Один із варіантів зберігання — балкон. Якщо на ньому взимку достатньо холодно, то ящики потрібно утеплювати. Наприклад, пінопластом. А зверху накрити чимось теплим. Хоча б й старою курткою чи ковдрою.

Якщо на балконі мороз сягатиме 5−6 градусів, то картоплю варто прибрати та поставити у кімнаті біля дверей балкону. Також можна зберігати врожай під мийкою на кухні, де буде і темно, і достатньо волого.

А ось у холодильнику картоплю зберігати не варто — існує велика ймовірність перетворення крохмалю в цукор, тоді картопля набуде неприродного солодкого присмаку. Якщо ж ви все-таки заклали частину картоплі в холодильник, не вживайте її відразу, а дайте полежати 2−3 дні в теплі.

Корнеплоди потрібно періодично перебирати, позбуваючись таких, що підгнивають або які вкрилися цвіллю. До речі, цьому можуть запобігти листя горобини, якими треба перекладати бульби.

Щоб картопля довше зберігалася і не проростала, можна обприскати її регулятором росту Сеньйор Помідор — 25−50 мл на 250 мл води перед закладкою на зиму. Якщо, незважаючи на всі зусилля, картопля починає проростати, то рекомендується покласти в коробку яблука або листочки м’яти. Вони сповільнять процеси проростання, але ніяк не вплинуть на смак бульб.

До речі, в холодильнику також не можна зберігати й часник. Він також любить провітрювані й затемнені місця.

Фото Pixabay

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