Кремлівські скрепи: п'яний Лепс влаштував бійку в центрі Санкт-Петербурга

Пропутінський співак Григорій Лепс, який підтримав своїм виступом російських убивць у Донецьку, влаштував п'яну бійку в центрі Санкт-Петербурга. Разом з охоронцями так званий артист побили чоловіка.

Як пише «Фонтанка», вечір у Григорія Лепса не вдався від початку. Очевидно, він хильнув ще до концерту. Під час виступу співак був у поганому настрої, грубіянив шанувальникам, кидав мікрофон… В оточенні Лепса списали це на нездужання.

Поправити здоров'я артист вирішив у пабі. Після кількох порцій віскі з пивом настрій зірки явно не покращав. Лепс зчепився з гостем закладу, після розмови на підвищених тонах вони вийшли на вулицю, де перепалка переросла в бійку, в яку вступили й охоронці артиста.

У результаті постраждалий написав заяву до поліції. Він зазначив, що Лепс запропонував зіграти у нарди на 10 тисяч доларів, показавши пачку купюр. Чоловік виявився не готовим витрачати такі гроші. Через що почалася суперечка, під час якої Лепс дав ляпаса опоненту. А далі бійка продовжилася на вулиці. На допомогу п'яному Лепсу надійшли його охоронці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Лепс після розлучення закрутив роман із молоденькою моделлю.

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