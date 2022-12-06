Під Брянськом дронами атаковано сховище палива міноборони росії (відео)

У Брянській області росії, яка веде повномасштабну війну проти України, безпілотники атакували комбінат «Слава». Вони впали за кілька метрів від резервуарів з паливом. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

«Наліт на комбінат, який знаходиться за 80 кілометрів від кордону росії та України, стався сьогодні вночі. На територію комбінату залетіли приблизно два безпілотники — вони впали і вибухнули за три метри від резервуарів з дизельним паливом. У цей момент п'ятитонні резервуари були порожні та серйозної пожежі вдалося уникнути. Раніше на цей комбінат вже нападали за допомогою безпілотників. 30 листопада після атаки БПЛА на території комбінату спалахнули три резервуари», — йдеться у повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу радника глави МВС України Антона Геращенка, комбінат «слава» — це сховище стратегічного держрезерву палива міноборони рф. На його території розташовано 48 резервуарів ємністю 5 та 2 тисячі кубічних метрів.

«Раніше в середу його вже атакували невідомі БПЛА, внаслідок чого було знищено 3 сховища на 15 000 тонн авіаційної гасу. Судячи з повідомлень у російських пабликах, цієї ночі було „відмінусовано“ ще 10−15 тисяч тонн дорогого палива, яке призначалося армії росії», — повідомив Геращенко.

Як писали «ФАКТИ», раніше в російському Курську внаслідок атаки безпілотника спалахнув нафтонакопичувач.

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