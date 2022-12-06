Противник не припиняє спроб прорватися на Бахмутському та Авдіївському напрямках, активно використовуючи авіацію, — Генштаб

Ворог завдав ракетного удару по Україні, а на сході продовжує вести наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках, активно застосовуючи авіацію. Загалом рашисти завдали 17 авіаційних ударів та здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області, повідомляють в Генштабі ЗСУ.



На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії населених пунктів Сумської та Чернігівської областей, а на Харківщині рашисти вели обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, а на Бахмутському та Авдіїівському напрямках зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення.

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямку ворог обороняється та обстрілює населенні пункти, що межують з лінією зіткнення.

За даними Генштабу, втрати ворога в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення досягли 92 тисяч вбитими.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та важливий об’єкт противника.

Нагадаємо, що напередодні українські військові збили понад 60 з більше ніж 70 ракет, випущених окупантами по території України.

Фото Генштабу ЗСУ

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