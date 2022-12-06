«Бавовна» триває: безпілотник атакував аеродром у Курську

На російських аеродромах хтось продовжує «курити у невстановлених місцях». Після атаки безпілотників і вибухів у Саратовській та Рязанській областях росії повідомляється і про «бавовну» в районі курського аеродрому.

Так, губернатор Роман Старовойт заявив, що в результаті атаки безпілотника спалахнув нафтонакопичувач. За його словами, пожежа локалізується, постраждалих немає.

У мережі вже з'явилося відповідне відео.

Тим часом Guardian пише, що Україна демонструє тактичну винахідливість, останнім прикладом якої є вибухи на двох російських авіабазах під Рязанню та у Енгельсі, де базуються стратегічні бомбардувальники, передає ВВС. Видання ге виключає, що українці розробили ударний безпілотник з дальністю польоту 1000 км і нагадує, що наприкінці минулого місяця український військовослужбовець заявив, що ця зброя вже застосовувалася проти зс рф. Якщо це правда, то більша частина європейської частини росії знаходиться у межах досяжності українських військових. Отже, перевага, якою москва користувалася досі, безпечно запускаючи крилаті ракети з глибини росії, виявилася під загрозою.



Журналісти нагадують, що у жовтні ЗСУ завдали ударів з повітря та з моря по військово-морській базі Чорноморського флоту у Севастополі. Декілька російських фрегатів були виведені з ладу, у тому числі й флагман «Адмірал Макаров».

Нагадаємо, що у жовтні українці зібрали гроші на перший морський безпілотник, який назвуть Херсон.

Фото — скріншот

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