Українці не платитимуть за недоотриману через відключення електроенергію, — рішення НКРЕКП

В Україні, де часто вимикають електрику через обстріли, розробили новий механізм розрахунку спожитої електроенергії. Це означає, що споживачам будуть по-новому нараховувати плату за послугу. Таке рішення було ухвалено на засіданні Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

У зв'язку з регулярними відключеннями світла і тривалою відсутністю зв'язку багато споживачів об'єктивно не мають змоги вчасно передати показання лічильників, у тому числі й обсяг спожитої електроенергії. Зазвичай в таких випадках фахівці застосовували інший механізм нарахувань, однак зараз люди більше сидять без світла, аніж із ним.

Тому нараховувати споживачам плату за електроенергію за нормами споживання не об'єктивно, адже українці вимушені споживати значно менше енергії, ніж зазвичай.

У разі якщо споживач не встиг вчасно передати показання лічильників за звітний місяць, то обленерго має застосувати понижувальний коефіцієнт середньодобового обсягу використаної електроенергії.

У цьому коефіцієнті має бути врахований обсяг електроенергії, який був недопоставлений споживачеві. Після цього облгази мають передавати коефіцієнти в НКРЕКП до 25 числа кожного місяця, що є наступним після розрахункового. Тобто плата за електроенергію із застосуванням понижувального коефіцієнта буде значно нижчою.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, шо пільгові ціни на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду — до 31 березня 2023 року, а ціни на передання та диспетчеризацію у 2023 році зростуть.

Фото: Pixabay

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