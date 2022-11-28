По всій Україні знову аварійні відключення електрики: що сталося

Компанія «Укренерго» зранку 28 листопада знову застосувала аварійні відключення електроенергії по всій території України. За повідомленням диспетчерів, причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях, а також зростаюче споживання через погіршення погодних умов.

Станом на 10:00 28 листопада дефіцит потужності складав 27%.

Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів.

«Контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах», — наголошують в «Укренерго», нагадуючи, що загальний дефіцит в енергосистемі є наслідком вже 7 хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, під час ракетної атаки 23 листопада, що її російські військові спрямували на об'єкти енергетичної інфраструктури країни, аварійно відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС. Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми і станція перейшла в режим повного блекауту.

Важким, згідно з передбаченнями, може бути і тиждень, що розпочався нині — українців закликають готуватися до виживання в умовах повного блекауту.

149

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram