Тариф зросте в кілька разів: НКРЕКП ухвалила важливе рішення щодо електрики

Пільгові ціни на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду — до 31 березня 2023 року, а ціни на передання та диспетчеризацію у 2023 році зростуть.

Як передає «Інтерфакс-Україна», відповідне рішення ухвалено на засіданні Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Документ оприлюднять на сайті регулятора для зауважень та пропозицій, після аналізу яких ухвалюватиметься остаточне рішення.

Зокрема, тариф на передання схвалено у розмірі 522,46 грн/МВт-год (у 2022 році — 345,64 грн/МВт-год) без ПДВ, на диспетчеризацію — 283,18 грн/МВт-год (зараз 62,13 грн/МВт-год). А тариф на передання для підприємств зеленої електрометалургії на 2023 рік схвалено на рівні 286,29 грн/МВт-год (тариф на 2022 рік не встановлювався).

Голова комісії Костянтин Ущаповський наголосив, що завданням НКРЕКП — ухвалити збалановане рішення, але, виходячи з критичної ситуації в енергосистемі внаслідок обстрілів російських агресорів, енергетики потребують підтримки як ніколи.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявляв, що протягом опалювального сезону тарифи не змінюватимуться, а після — напевно. Все залежатиме від ціни на газ.

Раніше у Держстаті констатували, що незважаючи на військовий стан та мораторій на підвищення комунальних тарифів, спостерігається зростання цін на житлово-комунальні послуги. Так, з вересня 2021 року подорожчали майже всі комунальні послуги, окрім електроенергії. Зростання до вересня 2022 року склало 4,3%.

Фото Pixabay

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