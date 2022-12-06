Потрібно потерпіти кілька днів: в «Укренерго» розповіли, коли відновлять роботу електромереж після атаки 5 грудня

Ракетна атака рашистів 5 грудня спричинила досить значні пошкодження як для електростанцій, так і для підстанцій, які є частиною магістральної мережі.

«Аварійні обмеження енергопостачання будуть, поки деякі енергоблоки, які аварійно відключились під час атаки, будуть набирати потужність. Це стандартний технологічний процес, який ми спостерігали не раз після масованих атак, коли день-два потрібні для того, щоб відновити рівень виробництва в системі», — зазначив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, є окремі регіони, які постраждали більше за інших. Це, зокрема, Одеська область, куди наразі напруга подається за резервними схемами живлення, аби відновити роботу критичної інфраструктури. Ситуація там має покращитися протягом кількох днів.

Нагадаємо, що в Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розробили новий механізм розрахунку спожитої електроенергії. Якщо через перебої зі світлом люди не зможуть вчасно передати показання лічильників, то обленерго застосовуватиме понижувальний коефіцієнт середньодобового обсягу використаної електроенергії.

Фото Pixabay

90

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram