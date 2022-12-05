Масштабна атака ворога по Україні: у багатьох областях працює ППО

У другій половині понеділка, 5 грудня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Громадян попереджають про загрозу ракетних ударів.

Про ситуацію у різних регіонах країни читайте у нашому матеріалі.

15:47 У ході російської ракетної атаки Україною 5 грудня впала ракета на території Молдови. Про це повідомляє Noi.md.

Залишки ракети, яка впала у Бричанському районі

15:02. Київське метро працює в обмеженому режимі

Метро Києва працює в обмеженому режимі через велику кількість людей, які використовують його як укриття.

Висадка пасажирів здійснюється тільки на тих станціях, де немає великого скупчення людей.

15:00. Повідомляється про загиблих у Запорізькій області. За заявою голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, внаслідок ракетної атаки ворога по селу Новософіївка пошкоджено приватні будинки мирних жителів. За попередньою інформацією, в селі налічується 2 загиблих та 2 поранених.

14:55. Ракети у повітрі. За словами голови адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, місто частково лишилося без світла.

«Частина Кривого Рогу зараз без світла, відключені котельні та насосні. Системи працюють на генераторах. Організовано підвезення води на Макулан до 15:30. Місця роздачі — на сайті та у Facebook Міськводоканалу Кривого Рогу», — повідомив він.

14:50. Звуки вибухів у Вінниці.

14:42. У Запорізькій області зруйновано приватні будинки. У селі Новософіївка на Запоріжжі внаслідок ракетної атаки зруйновано кілька приватних будинків. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомляє про кількох постраждалих.

14:40. У Київській області працює ППО.

14:37. Ракети над Миколаївською областю. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє про 4 ракети над областю, одна з яких летить із моря.

14:34. Вибухи в Одесі та Запоріжжі.

«Супільне Одеса» повідомляє про вибух у місті, а в мережі пишуть про перший «приліт» в Одесі. За інформацією «Думська», після вибуху в будинках почало блимати світло. У багатьох районах міста зникла електрика.

У Запоріжжі також пролунали вибухи. Як повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, частина вибухів — луна ворожих прильотів у передмісті. Ще частина — вдала робота сил ППО.

14:28. За інформацією Telegram-каналу Антона Геращенка, попередньо, наші сили ППО збили 4 ракети над Харковом, 1 — над Полтавою. У Дніпрі та Запоріжжі працює ППО.

13:55. Тривога по всій Україні, окрім Криму. Працює ППО.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що вже є інформація про роботу ППО. Кількість збитих ракет поки що не уточнюється.

Крім того, заступник керівника Офісу президента Михайло Подоляк просить громадян пройти в укриття та не нехтувати небезпекою.

А глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram залишив таке повідомлення: «Тривогу не ігноруйте, відіб'ємось».

Як відомо, росія вже другий тиждень готується до масованого удару по Україні. Про це попереджала і влада низки регіонів. Окупанти, ймовірно, хочуть знову атакувати об'єкти критичної інфраструктури України, щоби ще більше нашкодити енергосистемі.

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