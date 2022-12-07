Під Києвом дівчина отруїлася через неправильну експлуатацію генератора: у ДСНС розповіли про правила безпеки

На Київщині збільшилася кількість постраждалих внаслідок неправильного використання бензинових генераторів. Так, у селі Білогородка чадним газом отруїлася 18-річна дівчина. Рятувальники передали потерпілу медикам. Наразі вона знаходиться у Боярській центральній районній лікарні, повідомили в управлінні ДСНС України у Київській області.

У зв'язку з цим у ДСНС нагадали українцям основні правила користування генераторами:

генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі, оскільки під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних наслідків;

встановлювати генератор потрібно так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) було не менше 6 метрів (це важливо, тому що при роботі пристрій сильно нагрівається і предмети поблизу можуть спалахнути);

заправляти генератор потрібно тільки на відкритому повітрі і тримати паливо якнайдалі (через ризик пожежі).

«Неухильно дотримуйтесь правил пожежної безпеки! Бережіть себе, оточуючих та своє майно!», — звертаються рятувальники до співгромадян.

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