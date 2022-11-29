«Продавець, отримавши передоплату за генератор, просто зникає»: як не стати жертвою шахраїв при купівлі енергообладнання

Через постійні обстріли російськими терористами наших об'єктів критичної інфраструктури та, як наслідок, постійні й тривалі відключення світла по всій країні попит на генератори в Україні, за оцінками ритейлерів, зріс щонайменше вдесятеро. У нових реаліях генератори для багатьох стали єдиною можливістю врятувати бізнес та вижити у власному будинку. Ціни на них злетіли, але, на жаль, навіть маючи гроші, розжитися генератором — завдання не з простих. Можна не лише втратити час та нерви, а й стати жертвою шахраїв. Про те, які з'явилися шахрайські схеми з генераторами та як не стати жертвою обману, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

«Номер телефону продавця вже був „поза зоною“, а у вайбері він стер всі повідомлення, які мені писав»

25-річна Дарія із селища Гатне під Києвом разом із чоловіком та дитиною живе у приватному будинку. Купити генератор сім'я вирішила в середині листопада, коли через безперервні спроби росіян знищити енергосистему України відключення світла стали аварійними.

— Багато наших друзів, які, як і ми, живуть у приватних будинках, про придбання генератора подумали заздалегідь і купили його ще у вересні, — розповіла Дарія. - Вже тоді були розмови про те, що на нас чекає складна зима. У листопаді, коли світло в нас почало пропадати на добу, а то й більше, ми теж зрозуміли, що без генератора не обійтися: жити без електрики, води та опалення з дворічною дитиною практично неможливо. До того ж я працюю онлайн. Ми з чоловіком почали шукати варіанти, але в жодній із відомих великих торгових мереж генераторів уже не було — все розкупили. У більшості інших інтернет-магазинів товар значився на сайті, але після оформлення замовлення продавець передзвонював і повідомляв, що інформація застаріла — генераторів немає, а найближчих постачань чекати не раніше, ніж за місяць. Тому ми дуже зраділи, коли в одному з інтернет-магазинів продавець несподівано сказав, що генератор є. Це був бензиновий генератор з технічними характеристиками, що нам підходили. Ціна — 50 тисяч гривень. Продавець сказав, що може відправити його нам наступного дня (склад, за його словами, був у Дніпрі), але лише після 50% передоплати. Мене спочатку це налякало — отак просто, не бачачи товару, відправити комусь 25 тисяч гривень. «Вирішувати вам, — відповів на мої сумніви продавець. — Але ви самі бачите, який на них зараз попит. Запевняю вас, що до завтрашнього ранку в мене його заберуть». Він уточнив, що цей генератор на його складі — останній і коли будуть наступні постачання, він, мовляв, сам поки що не знає.

В результаті я надіслала йому гроші. Продавець у листуванні у вайбері підтвердив, що гроші отримав, і попросив надіслати йому дані для відправлення. Навіть уточнив приблизну суму за доставку. А наступного дня, коли мав відправити генератор і надіслати мені номер накладної, він зник. Його номер телефону вже був «поза зоною», а у вайбері він стер всі повідомлення, які мені писав. Шкода, що не додумалася зробити скриншот.

Коли до кінця дня продавець не вийшов на зв'язок, Дарія зрозуміла, що стала жертвою шахрая. Звернулася до поліції. І дізналася, що останнім часом далеко не єдина, хто постраждав від таких махінацій:

— Поліцейські сказали, що таких заяв зараз багато. Попит на генератори величезний, і шахраї, на жаль, не сплять. Хочеться вірити, що злочинця знайдуть, але шансів повернути гроші в мене небагато.

Те, що при купівлі генератора ризик натрапити на шахрая — величезний, підтверджує історія Ірини Міщенко. Ірина — волонтер. До 24 лютого жила в Харкові, де мала власне турагентство. З початком повномасштабного вторгнення почала активно допомагати українській армії, створила благодійний фонд OrcBusters і зараз займається закупівлею генераторів на фронт.

— Одна з найпоширеніших ситуацій — коли знаходиш в інтернет-магазині генератор, купуєш його, а тобі надсилають зовсім не те, що було заявлено, — розповіла «ФАКТАМ» Ірина. — Замість обіцяних 6 кіловатів, можуть надіслати прилад на 1 або 2 кіловати. При цьому на самому генераторі буде наклеєна етикетка: «6 кіловатів, виробництво — Італія». А десь унизу буде маленька непомітна бирка від виробника про те, що зроблено генератор насправді в Китаї і потужність у нього зовсім інша. Отримавши генератор, багато хто відразу його підключає, і вже під час використання помічають, що щось не так. Потім дзвонять продавцю, а той каже, що повернути ви його не можете, бо вже користувалися ним. Тому дуже важливо перевірити технічні характеристики одразу.

Часто буває, що продавець генератора, отримавши гроші, просто зникає. У мене був такий випадок. В одному з інтернет-магазинів знайшла генератор на 6 кіловатів за 22 тисячі гривень. Навіть для жовтня, коли попит ще не був такий великий, це була дуже хороша ціна (зараз такі продають за 75 тисяч гривень). Отримавши передоплату, продавець перестав виходити на зв'язок. Я тиждень його розшукувала й завдяки друзям з поліції з'ясувала про нього буквально все: хто він, де живе, яке має авто, які борги. Подзвонила на його особистий номер і сказала, що, якщо не поверне гроші або не надішле обіцяний генератор, у нього будуть великі неприємності. Він пообіцяв, що надішле генератор. На той час я вже з'ясувала, що є й інші постраждалі — виявилося, ця людина обдурила ще п'ятьох моїх знайомих. Вони також волонтери та, як і я, закуповували генератори для української армії. В результаті генератор прийшов, але зовсім не такий, як я замовляла: замість шести всього два кіловати. Я продовжила розбиратися з продавцем і змусила його повернути гроші. Після чого він змінив номер свого телефону на німецький. Можливо, виїхав з країни чи таким чином тепер шифрується.

«Інтернет-магазини, де нібито продають генератори, часто створюють люди, які перебувають у місцях позбавлення волі»

— Зараз ризик натрапити на шахрая — величезний, — продовжує Ірина Міщенко. - Знаю, що інтернет-магазини, де нібито продають генератори, часто створюють люди, які перебувають у місцях позбавлення волі. Або навіть росіяни, які спеціально для цього купують українські сім-карти.

Деякі продавці не йдуть на такий зухвалий обман, але теж поводяться вкрай непорядно. Наприклад, нещодавно я знайшла генератор, заплатила за нього 40 тисяч гривень, після чого продавець заявив: «Вибачте, але з'явилася людина, яка заплатила 50 тисяч». Гроші повернув, але генератора як не було, так і немає. Ще була ситуація, коли ми замовили за кордоном одразу 30 генераторів. Заплатили по 650 євро за кожний. Але людина, яка везла їх нам в Україну, зрозуміла, що за тиждень попит на генератори зріс, і заявила, що хоче ще плюс 300 євро за кожний. Тобто, доплатіть ще 9 тисяч євро. Хоча він чудово знав, для кого та навіщо ми ці генератори купуємо.

Після всіх цих випадків я тепер працюю лише з перевіреними людьми, які самі купують генератори за кордоном. І яких, що дуже важливо, я знаю особисто. Безумовно, надійно купувати генератор у великій торговій мережі, яка цінує свою репутацію. Але там їх зараз просто нема. Тому, якщо вам потрібен генератор і у вас є знайомі чи друзі, які живуть за кордоном, краще попросіть їх вам допомогти. Це набагато надійніше, ніж перераховувати гроші в якийсь незнайомий інтернет-магазин. До того ж це шанс купити генератор за більш-менш адекватною ціною. Так, вам доведеться заплатити за його доставку, але, враховуючи націнки, які зараз роблять в Україні, це все одно буде дешевше. Коли 10 жовтня росія завдала ракетного удару по Києву, я була в Будапешті, куди приїхала за генераторами. Там я тоді купувала генератори на 5−6 кіловатів по 400 євро за штуку. В Україні того ж дня ціна на них злетіла втричі. Зараз у нашій країні їх продають десь уп'ятеро дорожче. В Європі ціни на генератори також зросли, але не настільки. Важливо ще враховувати, що у різних країнах ціни відрізнятимуться. Наприклад, в Угорщині, Польщі та Словаччині генератори коштують дешевше, ніж у Німеччині чи Іспанії.

У коментарі «Сніданку з 1+1» керівник напряму генераторного обладнання однієї з компаній Євген Янін повідомив, що зростання цін на генератори частково спекуляційне, частково — обумовлене тим, що заводи не справляються з виробництвом такої кількості генераторів і змушені перекуповувати комплектуючі за вищими цінами:

«Я радив би купувати генератори у великих торгових мережах. Вони стежать за своєю репутацією і, якщо будуть проблеми з генератором, змусять імпортера чи дистриб'ютора виконати свої гарантійні зобов'язання. Важливо також перевіряти характеристики товару. Якщо генератор має назву, одразу подивіться в інтернеті, який там двигун та інше. І обов'язково тестуйте генератор при покупці, просіть продавця одразу його увімкнути та перевірити».

Тим, хто все ж таки став жертвою шахраїв, фахівці рекомендують відразу звертатися до кіберполіції, прикріпивши до своєї заяви квитанції про оплату та скриншоти — самого магазину, обіцяного товару, листування з продавцем (скриншоти краще про всяк випадок робити відразу, не чекаючи моменту, поки аферист видалить переписку або сам сайт).

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що українці почали гинути від електрогенераторів, не знаючи, як правильно ними користуватися. Так, під Києвом помер глава сімейства та постраждала 4-річна дитина.

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