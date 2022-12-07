«Корчився від болю у напівлежачому положенні»: стали відомі подробиці візита шойгу до білорусі

Нові подробиці візиту глави міноборони рф шойгу до Мінська розкрили у мережі.

«путін і лукашенко добре пам'ятають дані напередодні війни останнім щедрі обіцянки підтримати так звану „спецоперацію“ і за необхідності взяти безпосередню участь. Оскільки час та інстинкт самозбереження змінили його позицію, він став публічно проговорювати мантру „ми воювати не будемо“. путін в останній розмові запропонував схему, за якою відповідні домовленості будуть підтверджені міжурядовим договором і підписані саме міністрами оборони. Цілі дві: правова основа співучасті у війні та можливість уникнути особистого підпису під документом (уникнути відповідальності)».

Як повідомляють телеграм-канали, підписані міністрами документи юридично й технічно узаконюють можливу співучасть армії лукашенка в агресії.

«шойгу миттєво „метнувся в Мінськ, щоб лукашенко не зіскочив“. Хоча сам лукашенко корчився від болю після хокейного матчу (або прикидався) і намагався під цим приводом зірвати невідкладний пізній візит. Йому навіть довелося з незадоволенням прийняти шойгу в театральному напівлежачому положенні. Джерела повідомляють, що лукашенко довго не може перебувати в сидячому положенні і, за приписом лікарів, вдома працює переважно лежачи, ретельно приховуючи свій стан від більшості підлеглих».

Раніше «Беларускі гаюн» інформував про відвідини білорусі групою російських генералів. Метою візиту називали інспекцію «регіонального угруповання військ», яке проводить навчання на полігонах у РБ.

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