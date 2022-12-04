Міністр оборони росії сергій шойгу прилетів до Мінська та зустрівся з олександром лукашенком. який після раптової смерті міністра закордонних справ РБ Макеєя посилив свою охорону.

Як повідомляли місцеві масмедіа, темою переговорів шойгу з міністром оборони білорусі Хреніним були «актуальні питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва». Також повідомлялося про підписання протоколу про внесення змін і доповнень до білорусько-російської Угоди про спільні дії щодо забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері (від 19 грудня 1997 року).

Невдовзі після цього відбулася зустріч російського міністра з олександром лукашенком, який запевнив шойгу, що «все, що білоруси повинні робити за домовленостями (з росією), ми будемо робити».

«Я думаю, що білоруський міністр оборони віктор хренін вже розповів вам про ситуацію в білорусі, про підготовку, бойове злагодження білоруських і російських військ, які присутні в білорусі. І наші офіцери, і ваші офіцери готують хлопців: і білоруських, і російських, — заявив він. - Ідея полягає в тому, що наші перші ряди, захисники Союзної держави (росії і білорусі), зможуть дати відсіч будь-якій агресії».

лукашенко зазначив, що білоруські та російські військові готуються «як одне угруповання, як одна армія», «тобто так, як ми домовилися з президентом росії».

Він також зазначив, що в білорусі перебував заступник командувача сухопутних військ рф, який разом з білоруським міністром оборони передав йому, що сили на території країни вже виглядають так, що можуть виконувати завдання і що російські військовослужбовці відчувають себе там як вдома.

Згадував білоруський диктатор й про Україну, яка «не бажає переговорів» и тому «спецоперація» не буде зупинена.

Напередодні лукашенківська пресслужба повідомляла про його телефонну розмову з путіним. Темою «тривалої розмови» була «ситуація навколо білорусі і росії».

Хоча білоруські війська не підтримали росіян під час вторгнення в Україну, лукашенко надав білоруську територію в розпорядження москви. Російські підрозділи також здійснювали ракетні обстріли українських міст, цивільних об'єктів, з території білорусі. За інформацією командувача Об'єднаними силами України генерала Сергія Наєва, наразі на території білорусі «зосереджується регіональне угруповання російських і білоруських військ».

Він запевнив, що українська армія відстежує ситуацію і готується до реагування. За оцінкою командувача, «поки що загрози з боку білорусі немає. Українська армія посилює свою оборону та спроможності на випадок посилення цієї загрози.

Раніше «Беларускі гаюн» інформував про відвідини білорусі групою російських генералів. Метою візиту називали інспекцію «регіонального угруповання військ», яке проводить навчання на полігонах у РБ.

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