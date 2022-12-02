«Щось замислюють?»: стало відомо про прибуття рашистських генералів до Лукашенка

До Білорусі, куди днями росія перекинула з Краснодарського краю велику партію військової техніки, прибула група російських генералів, повідомив білоруський незалежний медіапроєкт «Беларускі гаюн». При цьому джерело зазначає, що офіційні ЗМІ не повідомляли про цей візит. Військовий літак з генералами на борту вилетів з аеропорту Чкаловський в Підмосков'ї і приземлився вранці в Мачулищах під Мінськом. Автори також повідомляють у Telegram, що трохи пізніше в білоруському повітряному просторі з'явився російський урядовий літак, який прямував у бік Мінська.

Державні білоруські ЗМІ повідомили, що у четвер, 1 грудня, відбулася нарада Олександра Лукашенка з представниками силових відомств Білорусі. З повідомлень ЗМІ не випливає, що на зустрічі були присутні представники росії.

За даними медіапроєкту, близько тижня тому, 24−25 листопада, також з'явилися повідомлення про прибуття до Білорусі групи російських генералів. Тоді повідомлялося, що метою візиту є інспекція так званого регіонального угруповання військ, яке проводить навчання на полігонах на білоруській території. Не виключено, що продовження перевірки відбулось і тепер, припускають автори.

Хоча білоруські війська не підтримали російські у вторгненні в Україну, режим Олександра Лукашенка надав свою національну територію у розпорядження Москви. Наприкінці лютого з території Білорусі було розпочато наступ на північ України, включаючи Київську область. Звідти ж російські підрозділи здійснювали ракетні обстріли українських міст та цивільних об'єктів. У вересні-жовтні з'явилися повідомлення про атаки з використанням іранських безпілотників, які здійснювалися з території Білорусі. У листопаді білоруське видання Hajun повідомило, що звідти російські війська вивозять ракети для ракетних комплексів С-300 і С-400.

Нагадаємо, на початку жовтня Лукашенко оголосив про створення на території Білорусі регіонального військового угруповання, сформованого спільно з росією. За інформацією незалежних ЗМІ, це рішення мало стати виконанням зобов'язань, взятих Лукашенком під час переговорів з російським лідером путіним.

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