Після поранення знову повернувся на фронт: смертю хоробрих загинув воїн з Київщини

6 грудня в Обухові громада навіки попрощалася з воїном Володимиром Сторожиком. Старший навідник протитанкового взводу 72-ї бригади присвятив себе боротьбі за незалежність України. Йому було 36 років.

«Усе своє свідоме життя він бачив себе військовим. Є така професія: Батьківщину захищати. Це було стовідсотково про нього. Володимир був дуже мужнім, сильним, відважним воїном, і водночас дуже добрим. Для побратимів та друзів міг прийти на допомогу в будь-якій ситуації. З 2014 року — служив в найгарячіших точках в АТО: Маріуполь, Лисичанськ, Горенка, Донецький аеропорт. З початку повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року Володя одразу пішов захищати Батьківщину. Й тут був в найскладніших точках лінії захисту: Гостомель, Київ. Останні місяці він обороняв Донецьку область. І знову найтяжча лінія фронту, передова. Після поранення та контузії, не дочекавшись висновку медичної комісії, він повернувся до своїх побратимів на фронт зі словами: „Хто, як не я“, — повідомляє Обухівська міська територіальна громада - З 10 на 11 листопада 2022 року авто, в якому їхав Володимир з товаришами на бойове завдання, підірвалося на міні».

Відомо, що це сталося біля населеного пункту Побєда Старобешівського району. Тривалий час рідні сподівалися, що воїн залишився в живих. Майже місяць вони жили вірою в це, але підтвердилося найгірше.

Нагадаємо інтерв’ю воєнкора Юлії Кирієнко «ФАКТАМ» про бої під Бахмутом: «Россіяни не рахують людей. Це якесь шалене стадо».



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