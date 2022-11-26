«Він зі сцени дарував свій талант глядачу»: у бою загинув артист балету Київського театру оперети

У бою на Донеччині, де зараз точаться найзапекліші бої, загинув Вадим Хлуп’янець з позивним «Магнум» — артист балету і боєць батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення. Йому було лише 26 років. Про це повідомляє військова сторінка батальйону «Свобода».

«Він мав би бути на сцені, дарувати свій талант глядачу, та замість цього потрапив у криваве шоу, влаштоване країною-терористом. Вадим закінчив Київський хореографічний коледж, після чого став артистом балету Київського національного академічного театру оперети. Світлий, творчий, ініціативний. З початком війни не зміг залишатися осторонь біди, яка прийшла в Україну і без вагань записався у добровольці. Народився у місті Донецьк, тому йому боліло все те, що там відбувалося. Прийняв рішення їхати на схід, аби захищати свою Батьківщину. Разом з побратимами обороняв Бахмутський напрямок Донецької області».

Старший солдат, боєць 4 бригади оперативного призначення НГУ загинув зі зброєю в руках на Бахмутському напрямку. Життя Вадима обірвала ворожа куля. У нього залишились батьки та два братика. Поховали воїна на Житомирщині 24 листопада. Саме там родина мешкала після 2014 року, коли їхній рідний Донецьк окупували.

Картка для допомоги родині загиблого Героя: 5167 8032 3767 8870 Хлуп’янець Василь Петрович, батько.

Раніше «ФАКТИ» розповідали щемливу історію про ще одного молодого воїна-патріота з Донеччини, якого забрала ця війна.

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